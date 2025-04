Phát hiện trong 7 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm

(TBTCO) - Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.