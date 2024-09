Phát triển thị trường chứng khoán bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số

(TBTCO) - Chiều ngày 20/9 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo về chủ đề “Phát triển thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số”. Hội thảo tập trung vào những cơ hội và thách thức của thị trường tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số, nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao an ninh và tính bền vững của thị trường chứng khoán.

Cơ hội và thách thức cho thị trường chứng khoán

Tại buổi khai mạc, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, chuyển đổi số là yếu tố then chốt trong việc phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình này đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh mạng và tính ổn định của thị trường.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Thu Hương.

Theo đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc thực hiện các giải pháp đồng bộ là cần thiết để đảm bảo tính bền vững và phát triển an toàn của thị trường. Điều này được thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ, trong đó chuyển đổi số là một trọng tâm.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều giải pháp đã được đề xuất hướng đến nhằm đảm bảo an ninh và hiệu quả cho TTCK trong bối cảnh chuyển đổi số. Các giải pháp này bao gồm đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao tính an toàn và khả năng giám sát thị trường, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quá trình vận hành và quản lý.

Ông Nguyễn Quang Thương, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) có chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với các thách thức về an ninh mạng. Ông nhấn mạnh, việc bảo vệ hệ thống giao dịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của VNX, với việc xây dựng các hệ thống giám sát và quản lý chuyên sâu.

Đại diện từ VNX cũng chỉ ra, bên cạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý, như Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018, là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Các giải pháp kỹ thuật như phân chia hệ thống mạng, quản lý truy cập từ xa, và phòng chống xâm nhập đều được áp dụng để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.

Định hướng phát triển bền vững

Ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VDSC) cũng chia sẻ về các giải pháp bảo mật tại đơn vị này. Theo đó, hệ thống công nghệ thông tin của VDSC được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, với sự đầu tư vào nhân lực và trang thiết bị hiện đại. VDSC cũng đã triển khai nhiều biện pháp bảo mật như tường lửa và hệ thống quản lý truy cập, đồng thời thực hiện các quy trình theo dõi và sao lưu dữ liệu thường xuyên.

Ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trình bày tại hội thảo. Ảnh: Thu Hương.

Trong tương lai, VDSC sẽ tiếp tục nâng cao các phương án bảo mật, định kỳ kiểm tra và đánh giá an toàn hệ thống, đồng thời xây dựng phương án ứng cứu sự cố và phòng chống phần mềm độc hại.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Phó Đức Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC), đã chia sẻ những quan điểm quan trọng về bảo mật an toàn thông tin. Ông Giang nhấn mạnh quản lý rủi ro mạng, tầm quan trọng của kiến trúc bảo mật doanh nghiệp và nhu cầu hợp tác giữa các lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng gia tăng.

"Chi phí vi phạm dữ liệu đã tăng đáng kể, với tỷ lệ doanh nghiệp gặp sự cố trên 1 triệu USD tăng từ 27% lên 36% so với năm trước. Các tổ chức lớn và doanh nghiệp tăng trưởng cao thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công mạng" - Đại diện PwC chia sẻ.

Dựa trên khảo sát Digital Trust Insights của PwC với 3.876 người trên toàn cầu, các rủi ro kỹ thuật số và mạng được xác định là ưu tiên hàng đầu trong 12 tháng tới, đặc biệt tại các tổ chức có doanh thu trên 5 tỷ USD, nơi mối đe dọa từ điện toán đám mây và thiết bị kết nối trở thành vấn đề cấp bách.

Về các tiêu chuẩn bảo mật, PwC phân tích các khung tiêu chuẩn như ISO 27001, SANS, COBIT và NIST, cho thấy nhiều tổ chức sử dụng chúng để đánh giá năng lực bảo mật. Các tổ chức áp dụng điện toán đám mây thường có biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn.

Đại diện PwC cũng dự báo ngân sách cho an ninh mạng sẽ tăng lên trong năm 2024, với 79% tổ chức dự kiến tăng chi tiêu cho bảo mật, đặc biệt là sau khi trải qua vi phạm dữ liệu lớn.

Ngoài ra, đại diện PwC khuyến nghị các tổ chức nên hiện đại hóa hạ tầng bảo mật, thúc đẩy hợp tác giữa bộ phận kỹ thuật và quản lý trong việc triển khai các biện pháp mới như DefenseGPT. Sự hợp tác giữa CIO (Giám đốc Công nghệ thông tin), CISO (Giám đốc bảo mật thông tin) và CTO cũng được coi là yếu tố quan trọng để ứng phó với rủi ro mạng phức tạp.