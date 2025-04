TP Hồ Chí Minh: Miễn vé tất cả các tuyến xe buýt trong ngày 30/4

Trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng đại lễ 30/4, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc. Dịp này, ba chiếc xe buýt hai tầng Hop on Hop off do Công ty Ảnh Việt khai thác cũng được trang trí nổi bật với sắc đỏ - xanh, mang biểu tượng cờ giải phóng để tham gia lễ diễu hành trong sáng 30/4 trên đường Lê Duẩn (quận 1). Được biết, trong đoàn diễu hành, xe buýt Hop on Hop off được giao nhiệm vụ chở các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu.../.