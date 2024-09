(TBTCO) - Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ngôi nhà làm 4 người tử vong; thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong do hậu quả của cơn bão số 3.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ngôi nhà làm 4 người tử vong.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa từ các trạm đo mưa tự động đo được lớn nhất đạt 447,8 mm.

Các tuyến đường tại các huyện đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất từ trên đồi vùi lấp ngôi nhà 1 hộ dân, đã làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Vào khoảng 0h ngày 8/9, tại xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) xảy ra sạt lở đất từ trên đồi vào nhà của gia đình ông Xa Văn Sộm làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Cụ thể, vào khoảng 0h ngày 8/9, tại xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã xảy ra sạt lở đất từ trên đồi vào nhà của gia đình ông Xa Văn Sộm (sinh năm 1973) làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Vụ sạt lở đã làm 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện tuyến đường tỉnh 433 bị sạt lở nhiều gây tắc đường, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động lực các lượng công an, dân quân xã... cùng người dân đến cứu nạn, cứu hộ.

UBND huyện Đà Bắc chỉ đạo các lực lượng chức năng và các xã, thị trấn căng dây, cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở, biển cảnh báo ngầm tràn khu vực nguy hiểm trên tuyến đường; tiếp tục kiểm tra theo dõi diễn biến sạt lở.

Trước tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện sơ tán 1.228 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến cơn bão số 3 để có các biện pháp chủ động ứng phó; thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về ứng phó với cơn bão số 3.

Trước tình hình mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện sơ tán 1.228 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn (thành phố Hòa Bình 236 hộ; Lương Sơn 45 hộ; Cao Phong 82 hộ; Tân Lạc 154 hộ; Mai Châu 57 hộ; Kim Bôi 30 hộ; Lạc Thủy 134 hộ; Yên Thủy 60 hộ; Lạc Sơn 125 hộ; Đà Bắc 305 hộ).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã khảo sát trực tiếp các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Đà Bắc và đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân vụ sạt lở; động viên thân nhân gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có các biện pháp hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục khảo sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp hợp lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Khảo sát các điểm sạt lở, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục khảo sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp hợp lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau khi đi khảo sát, Phó Thủ tướng đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão./.