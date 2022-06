(TBTCO) - Một dự án bất động sản nếu có thế đất, quy hoạch kiến trúc và thiết kế xây dựng… cân bằng hài hòa với các yếu tố tự nhiên xung quanh được xem là dự án có phong thủy tốt, trở thành “nam châm” thu hút khách hàng.

Từ tín ngưỡng đến khoa học

Phong thủy, hiểu theo nghĩa đen là gió và nước là học thuyết cổ xưa của phương Đông nghiên cứu ảnh hưởng của những điều kiện thiên nhiên đến đời sống con người. Các nhà phong thủy cho biết, từ xa xưa triết lý phong thủy đã gắn liền với ngôi nhà, cuộc sống sinh hoạt của người Việt. Nó không chỉ là niềm tin hay tưởng tượng, mà còn là những quy tắc đã được tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng và đúc rút kinh nghiệm qua hàng nghìn năm.

Cùng với sự phát triển của xã hội, khoa học phong thủy ngày càng thịnh vượng, xuất phát từ quan niệm truyền thống “an cư lạc nghiệp” vẫn được người Việt coi trọng, ngôi nhà chính là yếu tố quan trọng cần có đầu tiên, là chốn đi về nghỉ ngơi, nơi che chở khỏi những thiên tai khắc nghiệt để an tâm làm việc cải thiện cuộc sống.

Bởi vậy, với người Việt xây nhà cần xem hướng, mua nhà cần phải xem thế đất. Đơn cử, vị trí nơi cư trú có núi non che chở, bao bọc, gần đường, gần chợ, kế sông cận thủy tiện sinh nhai luôn là kim chỉ nam để lựa chọn được thổ cư “thiên thời địa lợi nhân hòa”, báo hiệu một tương lai phát đạt…

The Terra - An Hưng với thiết kế hình khối vững chắc, vuông thành sắc cạnh.

Theo kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Tuấn Việt, cách bố trí nhà hợp lý theo phong thủy có thể giúp người nông dân biết cách khai thác hệ sinh thái tự nhiên xung quanh để duy trì cuộc sống ổn định và hài hòa. Ví dụ, gia chủ có thể thu hoạch rau từ vườn để nuôi cá trong ao, trong khi sử dụng chất thải chăn nuôi và tro bếp để bón cây trong vườn. Ngôi nhà nếu được xây trên khu đất cao, bằng phẳng sẽ tạo thế vững chãi và an toàn, hoặc nếu cửa nhà hướng ra sông hay hồ nước sẽ giúp lưu thông không khí, đón vượng khí tốt lành từ đất trời. Và những yếu tố đó hoàn toàn dựa trên các cơ sở khoa học.

Không chỉ nhà ở, triết lý phong thủy cũng được ứng dụng phổ biến trong các công trình kiến trúc như đình, chùa, bảo tàng, nhà hát, khách sạn, trường học… Điển hình như quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của nước ta, là công trình nổi tiếng về sự đan cài hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và triết lý âm dương ngũ hành trong từng thiết kế.

“Những quy tắc này vẫn còn phù hợp cho đến thời hiện đại khi phong thủy tập trung vào việc điều chỉnh sự tương tác giữa con người và môi trường tạo ra một không gian sống an toàn, lành mạnh và tiện lợi” - KTS Nguyễn Tuấn Việt nhận định.

Yếu tố bền vững cho dự án bất động sản

Xã hội phát triển, vấn đề phong thủy trong nhà ở ngày càng nhận được sự quan tâm của khách hàng. Điều này khiến cho một số doanh nghiệp bất động sản coi phong thủy như một yếu tố khoa học không thể tách rời trong quá trình đầu tư xây dựng dự án. Đặc biệt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, việc lựa chọn nhà ở hợp phong thủy không phải là trào lưu hay tín ngưỡng, mà được xem là sự lựa chọn bền vững.

Dự án gần đường lớn thu hút sự quan tâm của khách hàng. (Minh họa: dự án The Terra - An Hưng của Văn Phú - Invest)

Với khách hàng, khi sống trong một môi trường trong lành, gần gũi thiên nhiên sẽ mang lại sức khỏe, từ đó tạo nên tinh thần làm việc tốt, khai mở tài lộc hanh thông. Bên cạnh đó, một ngôi nhà hòa hợp phong thủy cũng là yếu tố góp phần gia tăng giá trị tài sản, giúp gia chủ dễ dàng kinh doanh hay chuyển nhượng.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, việc vận dụng các yếu tố phong thủy, kết hợp hài hòa với thiết kế kiến trúc và vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, không chỉ thể hiện sự am hiểu thị trường, thấu hiểu thị hiếu mà còn thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với chất lượng dự án. Bên cạnh giá trị sử dụng và các tiện ích, dự án đáp ứng các yếu tố phong thủy mang đến sự an tâm, may mắn cho khách hàng.

Phong thủy đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch, thiết kế dự án. (Ảnh minh họa:Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (Cần Thơ) của Văn Phú – Invest).

Bàn về ứng dụng phong thủy trong dự án, đại diện Văn Phú – Invest, một doanh nghiệp dành nhiều thời gian và tâm sức cho khâu nghiên cứu tiền đầu tư, cho rằng phong thủy là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, do không gian văn hóa tâm linh cũng như điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán ở mỗi vùng miền khác nhau nên cần có sự chọn lọc kiến trúc và ứng dụng phong thủy phù hợp và linh hoạt trong từng dự án.

Trong đó, có thể kể đến Khu đô thị mới Cồn Khương (Cần Thơ) của Văn Phú - Invest, một dự án thể hiện rõ sự đầu tư nghiên cứu và ứng dụng phong thủy ngay từ khâu quy hoạch tổng thể. Dự án được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên cảnh quan thực vật thủy sinh bản địa qua việc xây dựng hệ thống hồ cảnh quan đan xen, nương theo mực nước của sông Khai Luông. Quy hoạch này vừa giúp dự án khai thác hiệu quả cảnh quan sông nước để tạo không gian mở, giao hòa với thiên nhiên, vừa giúp điều hòa không khí, tạo nên một vùng vi khí hậu trong lành. Với cốt nền cao hơn đỉnh lũ lịch sử của khu vực, dự án nằm trên thế đất cao bằng phẳng, không chỉ giúp tránh được các tác động thời tiết mà còn thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn phong thủy trong lựa chọn nhà ở như nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ.

Hay tại The Terra – An Hưng (Hà Đông, Hà Nội), tính phong thủy lại được Văn Phú – Invest tập trung trong thiết kế tổng thể tòa nhà, thể hiện qua những đường nét kiến trúc vững chắc. Kết hợp với đó là địa thế đẹp, các tòa nhà cao tầng không bị chắn tầm nhìn, hướng thẳng ra 3 hồ nước tự nhiên và công viên Thiên Văn Học. Trước các khối nhà ở thấp tầng là không gian xanh mát, liền kề với mặt đường rộng tạo thế minh đường thông thoáng, mang đến may mắn, thịnh vượng về đường công danh, tài lộc cho cư dân.

“Tại các dự án của Văn Phú – Invest, dấu ấn phong thủy với triết lý Ngũ hành (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ) và triết lý Nhân (con người) được ứng dụng đậm nét từ quy hoạch tổng thể cho đến từng không gian sống bên trong. Chúng tôi gìn giữ, vận dụng theo hướng tôn vinh thế mạnh của tự nhiên đưa vào từng ngóc ngách của mỗi căn nhà, góc phố. Một môi trường sống cân bằng với vạn vật xung quanh chính là một môi trường sống bền vững và thịnh vượng” - đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.