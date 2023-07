Phú Thọ: 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

(TBTCO) - Ngày 20/7, Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II/2023. Theo đó, hội đồng đã tìm ra chủ nhân 25 số “Hóa đơn may mắn” trúng giải.