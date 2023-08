(TBTCO) - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được ký kết vào cuối năm 2020 đã trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng thương mại giữa hai nước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Anh năm 2022 đạt 6,84 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2021 và tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Anh năm 2022 đạt 6,07 tỷ USD, tăng 5,2% so với năm 2021.