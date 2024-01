Quảng bá du lịch Việt Nam tại diễn đàn Du lịch ASEAN

(TBTCO) - Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, khoảng 20% so với năm 2023. Do những dịch vụ trong tour như giá vé máy bay tăng, vé các điểm tham quan, giá phòng khách sạn… tăng cao đã khiến giá tour cũng có biến động tăng từ 20-30% so với những ngày thường.