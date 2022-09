(TBTCO) - Mục tiêu đến 30/9 đạt tỷ lệ giải ngân 60% và đến 31/12 đạt tỷ lệ giải ngân hơn 90% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quảng Nam khó có thể đạt được, bởi cho đến hết tháng 8 vừa qua, tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh mới đạt 34,8% (sau khi đã được bổ sung thêm vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia).

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến hết ngày 31/8/2022, tổng vốn đầu tư năm 2022 của tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) đã giải ngân 2.534,302 tỷ đồng, đạt 40,4% so với kế hoạch vốn từ đầu năm địa phương được giao.

Quảng Nam khó đạt tỷ lệ giải ngân 60% kế hoạch vốn khi hết quý III/2022. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, trong tháng 8 vừa qua, địa phương đã được Chính phủ giao bổ sung thêm hơn 900 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, vì thế tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã tụt xuống còn 34,8% so với kế hoạch vốn sau khi đã được giao bổ sung. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.397,209 tỷ đồng, đạt 40,9% so kế hoạch vốn năm 2022 và đạt 34,9% so kế hoạch vốn sau khi bổ sung. Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 137,093 tỷ đồng, đạt 33,2%.

Hơn nữa, thời điểm này đang vào mùa mưa tại các tỉnh miền Trung (bắt đầu từ tháng 9 hàng năm) nên nhiều công trình, dự án không thể thi công, vì thế không có khối lượng nghiệm thu để thanh toán vốn. Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang thiếu trầm trọng vật liệu để san lấp mặt bằng. Đơn cử như Dự án đường 129 còn cần đến 100.000m3 vật liệu, nhưng hiện không có nguồn để đắp nên cũng chỉ mới thảm phần mặt đường, còn phần lề đường vẫn đang tạm dừng thi công vì chưa có đất để đắp… Đây được coi là những nguyên nhân chính gây ra tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm tại Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng ra tối hậu thư cho các chủ đầu tư, UBND các huyện nếu không tiêu hết vốn thì phải làm thủ tục điều chuyển ngay hoặc chuyển trả về ngân sách tỉnh, tuyệt đối không được giữ vốn.

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là hết năm ngân sách, trong khi mục tiêu của tỉnh Quảng Nam đặt ra là đến ngày 31/1/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022. Do đó, tỉnh Quảng Nam đang kiên quyết thực hiện cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh) đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo quy định để bổ sung cho các dự án tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, tỉnh Quảng Nam cũng đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND các huyện phải tìm cách hấp thụ vốn. Theo đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các huyện phải thường xuyên kiểm tra khối lượng của các dự án công trình, đảm bảo thi công đến đâu quyết toán đến đó.

