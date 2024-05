Ngày 16/4/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Lễ phát động do lãnh đạo Sở Y tế - Trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì và có sự tham gia của các phòng chức năng của các sở, đơn vị liên quan.