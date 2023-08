Quốc khánh 2/9: Giá vé máy bay, tàu xe còn nhiều chỗ mức rẻ

(TBTCO) - Với kế hoạch tăng chuyến và số lượng ghế cung ứng dồi dào, giá vé máy bay và tàu xe hiện mới bán được 30-40% và còn nhiều dải vé rẻ cho hành khách đi lại.

Lượng vé bán ra của các lĩnh vực vận tải hàng không mới chỉ đạt khoảng 30-40% và còn nhiều chỗ ngồi giá rẻ. Ảnh: TL

Mới bán chưa đến 40% vé, lượng ghế còn dồi dào

Với hàng không, nhiều đường bay đến các điểm đến du lịch nổi tiếng từ Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn đều còn rất nhiều chỗ trống. Mức giá vẫn còn rất nhiều và đều khá rẻ.

Cụ thể, chặng Hà Nội-Phú Quốc, giá vé mà Vietnam Airlines mở bán chiều đi ngày 31/8, về ngày 4/9 đang dao động ở mức 4-4,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông. Nếu bay ngày 1/9, hành khách sẽ phải chi trả thêm khoảng 1 triệu đồng. Hãng Vietjet đang mở bán khoảng 3 triệu đồng/vé khứ hồi, chưa bao gồm hành lý gửi.

Chặng từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc… đều còn nhiều, giá vé khởi hành dịp cao điểm lễ 2/9 hiện chỉ bằng ngày thường, thậm chí rẻ hơn. Đường bay TP. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, các hãng đang mở bán giá vé khởi hành dịp lễ chỉ từ 800 nghìn -900 nghìn đồng/chặng đã gồm thuế, phí; giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng/khách.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8-5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Với chặng quốc tế, hãng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

“Giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại giai đoạn Quốc khánh 2/9,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Đánh giá giai đoạn nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm 2022, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ 31/8 đến 5/9/2023 là hơn 5.300 chuyến với với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm Hè.

“Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ kỷ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ Lễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định,” lãnh đạo Cục Hàng không nhận định.

Theo báo cáo tổng hợp của các hãng hàng không, tính tới thời điểm ngày 18/8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 (31/8-5/9/2023) trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào.

Cụ thể như các đường bay trục Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30-40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Bình Định là có tỷ lệ đặt chỗ trên 40% còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trọng dịp nghỉ lễ 2/9.

Hành khách sẽ mua vé tàu xe sát ngày đi

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường gần 640 lượt xe khách phục vụ người dân đi lại. Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt.

“Dịp nghỉ lễ này dài nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm thăm quan, du lịch” - ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhìn nhận.

Hà Nội dự kiến tăng cường gần 640 lượt xe khách phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: TL.

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9.

“Đến thời điểm này, Công ty vẫn chưa nhận được đơn vị vận tải nào đề nghị điều chỉnh giá cước vận tải” - ông Hùng cho hay.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ.

Với đường sắt, đến nay, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã bán được hơn 14.000 vé, đạt khoảng 30% tổng số vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đại diện đơn vị, tốc độ bán vé chậm một phần do khách thường mua vé sát ngày đi. Dịp cao điểm, công ty dự kiến chạy thêm 25 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại, với tổng số hơn 50.000 vé.

Tại phía Nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm gần 20 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng, công ty sẽ cho chạy thêm các đoàn tàu khác để phục vụ nhu cầu của khách./.