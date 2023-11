(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng trưởng khả quan cho thấy nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VietinBank.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và khó dự đoán, VietinBank vẫn luôn phát huy vai trò của một tổ chức tín dụng hàng đầu, đi đầu trong việc thực thi các chính sách, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành cùng khách hàng.

Tính đến hết quý III/2023, quy mô tổng tài sản của VietinBank là 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,39 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, tăng trưởng tích cực phù hợp với các định hướng và room tín dụng của NHNN. Về tiền gửi của khách hàng đạt 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của Ngân hàng.

Mảng hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của VietinBank trong 9 tháng đầu năm. Điều này có được nhờ ngân hàng đã triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy công tác bán đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đa dạng, toàn diện các nhu cầu tài chính của khách hàng, tập trung bán chéo…; đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế tệp khách hàng hiện hữu dồi dào, danh mục sản phẩm đa dạng và không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng mới, số hóa sản phẩm kinh doanh ngoại tệ.

VietinBank đã nỗ lực tăng trưởng quy mô bền vững, tối ưu hiệu quả cân đối vốn, tối ưu danh mục tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro, ưu tiên tăng trưởng các ngành/lĩnh vực sản xuất ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN; đồng thời cải thiện mạnh mẽ sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế tới 30/9/2023 tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, VietinBank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, tiếp tục duy trì là một trong những ngân hàng có chất lượng nợ tốt nhất. Tính đến 30/9/2023, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 172%.

Với những kết quả đạt được trong quý III, VietinBank sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, cung ứng vốn cho nền kinh tế./.