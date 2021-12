Nhận thư khen về thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy Với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ tinh thông, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng các lực lượng chức năng nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công Chuyên án HC421, thu giữ 127,5 kg ma túy; bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng trong tám đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, đây là thành tích xuất sắc của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội và các lực lượng phối hợp liên quan Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho Cục Hải quan TP. Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện chuyên án bắt giữ ma túy nêu trên. Tiếp đó, tại hội nghị sơ kết Chuyên án HC421, Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04 - Bộ Công an) đã vinh dự đón nhận Thư khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Công an vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Hà Lan về Việt Nam, với số lượng ma túy được vận chuyển qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, trong thư khen gửi ban chuyên án, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã biểu dương và khen ngợi tinh thần cảnh giác, mưu trí, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Bộ trưởng khẳng định: “Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng hải quan và công an trong công tác phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, kiên quyết trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thành tích đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của đất nước”.