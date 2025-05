Từ nay đến cuối năm, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Trước hết, đơn vị tăng cường tạo thuận lợi thương mại bằng cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thông quan và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định mới, đặc biệt là đối với mặt hàng cát sông nhập khẩu. Song song đó, công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại phải được nâng cao thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, công an và các cơ quan liên quan, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên tại các đường mòn và khu vực trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp chấp hành pháp luật. Đặc biệt, công tác duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương Campuchia là yếu tố then chốt để tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm và giữ vững an ninh trật tự. Đồng thời, công tác quản lý thuế, thu ngân sách nhà nước cũng sẽ được đơn vị đẩy mạnh nhằm hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước được giao. Ngoài ra, việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.