Rút ngắn thời gian, 'thông tuyến' cấp đổi bằng lái xe tại Hà Nội

(TBTCO) - Để người dân thực hiện thủ tục cấp đổi bằng lái xe thuận tiện, ngăn chặn tình trạng "cò mồi", Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Người dân tới Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cấp đổi Giấy phép lái xe.

Ngày 14/3, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Duy Phong đã ký văn bản số 1335/SGTVT-VP phản hồi tình trạng "cò" đổi bằng lái xe.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục

Theo thông tin của Sở GTVT Hà Nội, người dân đến làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) gia tăng từ ngày 19/2/2024 đến nay, trung bình có 600 - 700 hồ sơ cấp, đổi GPLX/ngày. Số lượng người dân đến trực tiếp tại bộ phận Một cửa của Sở nhiều hơn số hồ sơ tiếp nhận ở trên, do có nhiều trường hợp sau khi kiểm tra hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận.

Trước tình hình đó, Sở GTVT Hà Nội đã mở thêm 2 cửa tiếp nhận tại 2 địa điểm Một cửa của Sở tại số 16 Cáo Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ; bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, xếp hàng lấy số giải quyết theo thứ tự, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Bên cạnh đó, Sở đã bố trí máy móc trang thiết bị, bố trí nhân sự tại địa điểm 258 Võ Chí Công và phối hợp với Bưu điện Hà Nội tại 16 Cao Bá Quát để hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia; đồng thời, lập nhóm Zalo "Dịch vụ công" với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân khi gặp vướng mắc chưa tích hợp Giấy sức khỏe điện tử và bố trí cán bộ trực giải quyết khó khăn của người dân khi sử dụng dịch vụ công cấp đổi GPLX trên đường dây nóng 1900272704.

Sở GTVT Hà Nội đã ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục cấp đổi GPLX cho Chủ tịch UBND các huyện: Đông Anh, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Ba Vì, thị xã Sơn Tây. Dự kiến, trong tháng 3/2024, sẽ thực hiện uỷ quyền cho UBND quận Nam Từ Liêm, UBND huyện: Sóc Sơn, Quốc Oai, Đan Phượng.

Trong thời gian tới, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát chỉ đạo và đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao. Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp cải tiến, nhằm tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Sở GTVT cũng quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, bộ phận liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ngăn chặn tình trạng "cò mồi"

Người dân chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận Một cửa để hoàn thiện thủ tục.

Theo Sở GTVT Hà Nội, người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, xếp hàng, chọn dịch vụ cần thực hiện, chụp ảnh trực tiếp để lấy số thứ tự và chờ máy gọi đến số thứ tự vào làm thủ tục hành chính ở cửa tương ứng, khi đó hình ảnh của công dân đang làm thủ tục sẽ được công khai trên bảng hiển thị trung tâm tại bộ phận Một cửa nhằm ngăn chặn tình trạng "cò mồi" xếp hàng hộ bán số thứ tự.

Sở đã làm việc với Công an Phường Điện Biên, Công an Phường Xuân La để phối hợp tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa người không có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính làm dịch vụ "cò mồi" khu vực bên ngoài trụ sở cơ quan.

Thời gian tới, Sở GTVT Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người được giao nhiệm vụ tại bộ phận Một cửa, nơi phát số thứ tự để đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để xảy ra việc chen ngang lấy số thứ tự để làm thủ tục cấp đổi GPLX.

Sở GTVT Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không đổi GPLX quá sớm khi chưa đến hạn; thành phần hồ sơ đơn giản được công khai minh bạch rõ ràng, người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lực chọn hai hình thức: Cấp đổi qua Cổng Dịch vụ công Quốc Gia http://DVC4.GPLX.gov.vn; cấp đổi trực tiếp các địa điểm của Sở tại số 16 Cáo Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ và các địa điểm của Sở đã ủy quyền cho các địa phương tiếp nhận, trả kết quả./.