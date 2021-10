(TBTCO) - HR Asia Awards công bố Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021”, trong khuôn khổ khảo sát, đánh giá độc lập từ BTC HR Asia – Tạp chí hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á.

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức nhằm đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Giải thưởng được tổ chức hàng năm tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á, tiêu biểu như: Hồng Kông – Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam,thu hút rất nhiều sự tham gia của các công ty Fortune 500, công ty đa quốc gia đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau…

2021 là năm đầu tiên SCB tham gia và đạt giải thưởng danh giá này. Hội đồng chuyên môn của HR Asia đã thực hiện nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu chiến lược nhân sự, chính sách phát triển con người của SCB. Phần quyết định giải thưởng là khảo sát “Đánh giá mức độ gắn kết tổng thể Total Engagement Assessment Model -T.E.A.M”, với 3 tiêu chí: Core – cơ cấu tổ chức & văn hóa doanh nghiệp, Self – mức độ gắn kết nhân viên và group – tinh thần đồng đội thực hiện với đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV).

Kết quả báo cáo SCB có các chỉ số vượt trội hơn so với chuẩn ngành và thị trường, minh chứng cho sự phù hợp định hướng, chiến lược xây dựng nguồn nhân lực gắn kết và tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc và thịnh vượng.

SCB được vinh danh là “nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021”

Với định hướng lấy con người làm trọng tâm, SCB đã và đang thực hiện nhiều hoạt động kiến tạo nơi làm việc mang đến phúc lợi – đãi ngộ toàn diện. Sự an toàn và ổn định của CBNV là yếu tố tiên quyết hàng đầu đối với SCB, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những chính sách phúc lợi được cập nhật nhanh chóng, kịp thời nhằm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ khó khăn cho CBNV, như: tiêm vắc xin phòng Covid-19, hỗ trợ 3 tại chỗ, hỗ trợ y tế, cung cấp túi an sinh,..

Song song đó, SCB tập trung lớn nguồn lực vào đào tạo, phát triển năng lực CBNV. Các tiến bộ công nghệ được áp dụng và triển khai để đảm bảo tất cả CBNV được tiếp cận đầy đủ chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. Lộ trình thăng tiến của CBNV được xây dựng rõ ràng, theo thực tế ngân hàng luôn tạo cơ hội cho nhân sự nội bộ phát triển. Tiêu biểu trong năm 2021, The S Factor – chương trình quy hoạch nhân sự kế thừa triển khai trên toàn hệ thống mang lại cơ hội cho CBNV các cấp nâng cao năng lực, nhiều nhân sự đã được, được bổ nhiệm thành công lên các vị trí quản lý, chuyên môn cao.

Ông Vũ Đức Hưng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Quản trị nguồn nhân lực của SCB, chia sẻ: “Trên hành trình thực hiện cam kết mang tới giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cổ đông, SCB chúng tôi luôn đầu tư nguồn lực rất lớn vào con người. Mọi chính sách nhân sự được thiết kế để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, phúc lợi đủ đầy, đem lại hạnh phúc và thịnh vượng cho CBNV. Chúng tôi cho rằng nhân viên hạnh phúc sẽ đem lại giá trị và sự hài lòng cho khách hàng – trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh tại SCB. Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021" sẽ là động lực cho chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa cam kết của mình, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho khách hàng và cho cả CBNV SCB.”./.