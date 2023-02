Sẽ huy động 108 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I/2023

(TBTCO) - Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn tiền, tài sản của nhà nước giao cho quản lý. Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản tiếp tục là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.