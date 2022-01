Shinhan Life chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life) vừa chính thức ra mắt thương hiệu và công bố hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Lễ khai trương được thực hiện tại trụ sở chính của Shinhan Life tại tầng 20, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là cột mốc quan trọng khởi đầu hành trình Shinhan Life thực hiện mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng Việt Nam.

Ông Lee EuiChul - Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt thương hiệu và công bố hoạt động kinh doanh

Ông Lee EuiChul - Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào đón chào sự kiện chính thức khai trương và hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Shinhan Life được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 8/2/2021. Chỉ với hơn 9 tháng chuẩn bị, mặc dù gặp không ít khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng cùng với sự chung sức của toàn thể nhân viên, công ty vẫn kịp thời hoàn thiện các quy trình và hệ thống quản lý nội bộ để sẵn sàng cho việc hoạt động kinh doanh”.

Shinhan Life cũng chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm đầu tiên của công ty – Shinhan – An Bình - Sản phẩm sức khỏe bảo vệ bệnh ung thư máu dành cho trẻ em. Đánh dấu hoạt động kinh doanh với sản phẩm này, Shinhan thể hiện mong muốn được đồng hành cùng các bậc phụ huynh Việt trong trong hành trình bảo vệ các mầm non nhỏ, giúp các gia đình Việt được sống vui trọn vẹn mỗi ngày. 5.000 hợp đồng bảo hiểm sẽ được trao tặng miễn phí cho 5.000 khách hàng trên toàn quốc. Thông qua hoạt động xã hội này, Shinhan Life Việt Nam mong muốn các gia đình khách hàng được sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lại, an tâm tận hưởng cuộc sống.

Ông Lee EuiChul chia sẻ thêm: “Là tân binh mới gia nhập thị trường, nhưng với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính từ công ty mẹ Shinhan Life Hàn Quốc, chúng tôi tự tin sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho khách hàng về các sản phẩm, kênh phân phối và dịch vụ khác biệt chưa được thị trường chú ý khai thác. Cụ thể, trong thời gian đầu hoạt động chúng tôi sẽ tập trung phát triển những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe độc lập dành cho trẻ em và cung cấp bảo hiểm bệnh bạch cầu miễn phí cho trẻ em trên nền tảng kỹ thuật số… Giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ sớm thiết lập kênh phân phối sản phẩm qua telemarketing và kỹ thuật số để sớm đạt được lợi thế về loại hình bảo hiểm bảo vệ... Thời gian vừa qua, vì đại dịch Covid-19, người tiêu dùng Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng trong nhận thức, nhu cầu và hành vi tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi hi vọng tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đã được nhận thức rõ hơn, từ đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm của người dân Việt Nam sẽ được gia tăng so với các nước trong khu vực”.

Shinhan Life Việt Nam sẽ nỗ lực để xây dựng một công ty “An toàn, sáng tạo, thân thiện”. Hợp tác cùng với các công ty thuộc Tập đoàn Shinhan tại Việt Nam theo mô hình hiệp lực One Shinhan, Shinhan Life sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện, mang lại những giá trị mới và bất ngờ cho khách hàng Việt Nam.

Được biết, Shinhan Life Việt Nam có số vốn điều lệ ban đầu là 2.320 tỷ đồng, là công ty bảo hiểm nhân thọ có 100% vốn đầu tư từ Shinhan Life Insurance Corporation, Hàn Quốc. Chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam từ tháng 1/2022, Shinhan Life cung cấp các dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính./.