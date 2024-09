(TBTCO) - Các siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh hiện đang triển khai chương trình bán hàng không lợi nhuận và chung tay chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất với người dân các tỉnh phía Bắc đang bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Hàng hóa luôn đầy ắp quầy kệ các tỉnh phía Bắc để người dân thoải mái mua sắm.

Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã triển khai chương trình "Hàng hóa không lợi nhuận dành cho bà con, các tổ chức cứu trợ vùng lũ". Cụ thể, đơn vị chuẩn bị sẵn các phần đồ ăn nhanh đủ dinh dưỡng và túi chăm sóc cá nhân dành riêng cho nam, nữ với giá dao động chỉ 30.000 - 100.000 đồng/phần, bao gồm: nước tinh khiết, sữa, xúc xích, bánh gạo, bàn chải và kem đánh răng, vật dụng cá nhân… Đây là giá vốn doanh nghiệp bán dành cho người dân, lực lượng cứu hộ, các đơn vị từ thiện vùng bão, lũ.

Các đơn vị, doanh nghiệp đã vận chuyển hàng trăm chuyến hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ phía Bắc.

Tương tự, đại diện Công ty CP Tập đoàn KIDO cũng cho biết, đơn vị đã triển khai chương trình mua 2 tặng 1 các sản phẩm bất kỳ dành cho các đoàn thiện nguyện khi mua sản phẩm để cứu trợ đồng bào vùng lũ. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 9. Ngoài ra, đơn vị còn trao hàng chục ngàn cái bánh bao, hàng ngàn thùng bánh tươi và bánh quy cho người dân vùng lũ phía Bắc. Tổng trị giá ủng hộ, chia sẻ với người dân vùng lũ là hơn 1 tỷ đồng.

Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) cũng đã thực hiện chính sách giảm giá 5 - 20% cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sản phẩm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Theo ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan, để chia sẻ với bà con vùng lũ, đơn vị còn ủng hộ gần 500 triệu đồng, bao gồm cả hiện vật và hiện kim.

Ngoài việc hỗ trợ giá bán hàng, từ ngày 11/9 đến nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh cũng đã liên tục tổ chức các hoạt động trao tặng sữa, bánh, nước, mì gói, các loại thực phẩm chế biến sẵn… cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi. Cụ thể, Công ty Vinamilk đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, tương đương hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa tươi, sữa hạt, sữa đặc, nước uống cho người dân, trẻ em tại vùng bão lũ các tỉnh phía Bắc; Tập đoàn Central Retail Việt Nam hỗ trợ 10.000 suất hàng (mỗi suất gồm 1 thùng mì, 1 thùng nước uống tinh khiết) cho các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, với tổng chi phí khoảng 1,25 tỷ đồng...

Những ngày qua, chuỗi cung ứng hàng hóa của các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Wincommerce… đã tập trung nguồn lực để tiếp ứng hàng hóa cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo đó, hệ thống siêu thị GO!, Big C đã tăng 100% sản lượng cung ứng rau củ các loại so với ngày thường. Trung bình mỗi chuyến xe từ Đà Lạt giao cho miền Trung và miền Bắc là 40 tấn/chuyến, nay tăng lên 75 - 80 tấn/chuyến.

Tính đến nay, Central Retail Việt Nam (chủ hệ thống siêu thị GO!, Big C) đã vận chuyển hàng chục chuyến hàng đến các siêu thị GO!, Big C miền Bắc, với khoảng 300 tấn rau củ quả. Các chương trình khuyến mãi để có giá tốt vẫn được hệ thống siêu thị này áp dụng để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Tương tự, hệ thống MM Mega Market cũng đang tăng dự trữ nguồn hàng thực phẩm, bảo đảm có đủ nguồn hàng tươi sống như rau củ quả, thịt lợn… đi khắp các tỉnh, thành miền núi phía Bắc. Đại diện hệ thống MM Mega Market cho biết, từ lâu, đơn vị đã tập trung mạnh vào việc xây dựng chuỗi cung ứng khép kín và được củng cố mạnh mẽ bởi 5 trạm thu mua - cung ứng hàng hóa, 2 kho trữ hàng lớn tại Bình Dương, cùng 6 kho giao hàng B2B (Depot) từ ở miền Trung trở ra Bắc như Phan Thiết, Đồng Hới, Thanh Hóa, Sapa… Nhờ vậy, trữ lượng hàng hóa có khả năng cung ứng lên đến 1 tháng cho miền Bắc. Ngoài ra, đơn vị còn có hệ thống xe tải nhỏ giao hàng tại các Depot có khả năng vận chuyển hàng hóa đến các khu vực lân cận.