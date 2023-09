(TBTCO) - Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa phát ra, hết tháng 8/2023, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước giảm so với cùng kỳ, khiến cho công tác thu ngân sách của ngành Hải quan cũng đối diện thêm nhiều khó khăn.

Cán bộ hải quan An Giang kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Lê Thu.

Trong tháng 8 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 62,08 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước (tương ứng tăng 5,01 tỷ USD). Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 2,69 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu đạt 29,32 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 2,32 tỷ USD).

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng năm 2023 đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8%, tương ứng giảm 64,21 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 228,17 tỷ USD, giảm 9,8% (tương ứng giảm 24,79 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu đạt 208,27 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 39,42 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 năm 2023 thặng dư 3,44 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư lũy kế trong 8 tháng năm 2023 lên 19,9 tỷ USD.

Từ đó, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1/8 đến 31/8/2023 đạt 27.771 tỷ đồng, tăng 0,54% so với tháng trước.

Lũy kế 8 tháng qua, số thu ngân sách đạt 240.390 tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán, giảm 19,2% (tương đương giảm 57.077 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng chính giảm mạnh như than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô... đạt trị giá 39,1 tỷ USD, chiếm 52,9% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế, làm giảm thu ngân sách khoảng 29.800 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhóm xăng dầu nhập khẩu đạt 5,4 triệu tấn, trị giá đạt 4,35 tỷ USD, tăng 23,7% về lượng nhưng giảm 6,1% về trị giá, làm giảm thu khoảng 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 8 tháng đạt 83.900 chiếc, trị giá 1,9 tỷ USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 4,8% về trị giá. Song, số thu từ nhóm hàng này lại tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.