SSI tăng tốc, chiếm 11,58% thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE quý III

(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý III/2021. Trong đó, thị phần môi giới của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) đạt 11,58%, tăng mạnh so với quý trước.

Theo công bố từ HOSE, hai vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trong quý III/2021 không thay đổi so với quý trước, khi vẫn là 2 cái tên: VPS và SSI. Trong khi VPS tăng nhẹ, thì SSI tăng tốc khi tăng 0,61% so với quý II/2021. So với quý trước, VNDS cũng có sự bứt tốc khi vươn lên vị trí thứ 2 và đẩy HSC xuống vị trí thứ 4 trong quý này. Các thứ tự thị phần môi giới tiếp theo thuộc về VCSC, TCBS, MBS, MAS, FPTS và KIS đứng ở vị trí thứ 10.

Diễn biến thị trường chứng khoán không nhiều tích cực trong quý III/2021, khi các chỉ số đều điều chỉnh sâu trong tháng 7, VN-Index tăng trở lại ở tháng 8 nhưng lại giảm trong tháng 9. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của quý III (30/9), VN-Index đứng ở mức 1.342,06 điểm, tương ứng giảm 66,49 điểm (-4,72%) so với thời điểm cuối quý II.

Giao dịch của khối ngoại cũng là điểm tiêu cực của thị trường, khi tổng khối lượng bán ròng ở mức 157,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 9.863 tỷ đồng. SSI Research đánh giá, diễn biến bán ròng mạnh ở thị trường Việt Nam mang tính chất tạm thời và phù hợp với tình hình khó lường của dịch bệnh. Việc đồng VND tăng giá đáng kể so với các đồng tiền khác trong khu vực cũng khiến cho nhu cầu đầu tư mới vào Việt Nam có phần bị hạn chế.

Thị phần môi giới của SSI tăng tốc, chiếm 11,58% trên toàn sàn HOSE.

Trước những biến động của thị trường, SSI vẫn kiên trì thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới, cải thiện chất lượng sản phẩm, chú trọng đào tạo kiến thức, nâng cao hiểu biết, khả năng quản trị rủi ro cho các nhà đầu tư – đặc biệt là các nhà đầu tư mới, đồng thời phân nhóm khách hàng để có những dịch vụ phù hợp, sát với nhu cầu.

Chương trình tư vấn đầu tư trực tuyến do SSI phối hợp tổ chức trong tháng 7, 8 đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hơn 2 triệu lượt theo dõi, 5 nghìn lượt thảo luận của các nhà đầu tư trên các diễn đàn tài chính. Được biết, từ ngày 13/10 tới, SSI sẽ triển khai chương trình tư vấn đầu tư NDH eConference – dành riêng cho khách hàng của SSI.

Đầu tháng 9, SSI tung gói phí dành cho khách hàng mới và giao dịch chủ động trực tuyến: chỉ 0,15% cho các giao dịch trên thị trường cơ sở và từ 500VNĐ/hợp đồng trên thị trường phái sinh. Chiến lược trong phát triển dịch vụ chứng khoán của SSI từ đó tiếp tục đi trên 2 chân vững chắc: phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn chứng khoán với đầy đủ kiến thức, kỹ năng; đồng thời đầu tư công nghệ, tăng khả năng tiếp cận kênh chứng khoán, ngày càng đơn giản, nhanh chóng.

Cũng trong quý III, SSI đã hoàn thành nhận giải ngân khoản vay tín chấp nước ngoài 118 triệu USD từ nhóm ngân hàng nước ngoài và định hướng phân bổ một phần vào mảng cho vay giao dịch ký quỹ. Dư nợ ký quỹ của công ty cuối quý III tiếp tục tăng trưởng mạnh lên mức 18.100 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với quý trước. Tính riêng trong quý III, số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 17,4% so với quý trước và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch của SSI trong quý III/2021 cũng tăng trưởng tích cực, đạt 7,5% so với quý II (cao hơn mức tăng trưởng bình quân 4,2% của thị trường chung) và tăng 247% so với cùng kỳ.

Tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của các bên luôn là mục tiêu SSI hướng tới. Theo đó, với sự nhất quán về chiến lược và chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng của tất cả các khối kinh doanh, 9 tháng đầu năm, SSI ước đạt gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 94% so với kết quả 1.080 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và vượt 12% so với kế hoạch 1.870 tỷ đồng đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua. SSI cũng vừa được Tạp chí Asiamoney lần thứ 5 trao giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” - Best Securities House in Vietnam./.