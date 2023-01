(TBTCO) - Nhằm khuyến khích tái sử dụng các nguồn phế thải, vốn là giải pháp quan trọng để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Sun Life Việt Nam phát động chương trình sáng tạo từ các vật liệu đã qua sử dụng, tạo ra những sản phẩm mới từ lượng dư thừa trong tiêu dùng của xã hội, qua đó nâng cao nhận thức của khách hàng trong việc bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống xanh và hướng tới sự phát triển bền vững.

Sun Life Việt Nam: Khuyến khích sáng tạo từ những nguyên vật liệu đã qua sử dụng.

Sau gần hai tháng, chương trình nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích cực từ các khách hàng tham gia với gần 200 tác phẩm gửi về từ khắp cả nước, chủ yếu được sáng tạo từ vật liệu tái chế như chai nhựa, ống hút nhựa, vải, túi ni lông, giấy cũ… mang lại sức sống mới cho những món “phế liệu”, biến chúng trở thành những vật dụng có ý nghĩa, mà vẫn giữ trọn vẹn tính thẩm mỹ. Mỗi tác phẩm là một kỳ công với tạo hình đẹp, độc đáo và mang đến một câu chuyện thiết thực, ý nghĩa, ẩn chứa những thông điệp với cộng đồng nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Ban giám khảo bao gồm anh Tuân Lê – Nhà sáng lập The Lab, chị Dương Nguyễn – Chủ biên Elle Decoration Việt Nam, chị Hà Đỗ - Giám đốc sáng tạo tạp chí Đẹp và anh Tom Trandt – Nhà sáng lập thương hiệu thời trang bền vững Môi Điên, đã chọn ra sáu sáng tạo đặc biệt nhất (trong đó có bốn tác phẩm do giám khảo và hai tác phẩm do công chúng bình chọn) cùng 40 tác phẩm xuất sắc.

Bốn tác phẩm đặc biệt do Ban giám khảo lựa chọn, gồm: Tác phẩm “The Ocean” của khách hàng Nguyễn Hoàng Thanh Phong được chế tạo từ giấy, nilon, ống hút đã qua sử dụng với thông điệp truyền tải sức sống của đại dương và chung tay bảo vệ đại dương thông qua việc giảm tải rác thải nhựa, vì một đại dương xanh.

“Ngồi đâu cũng cần ngồi đẹp” là tác phẩm được Dương Hoàng Bảo Trân tạo nên từ kệ Ti Vi cũ, với mong muốn cùng bên nhau để chăm sóc mỗi ngày trên hành trình gìn giữ và tìm lại sức khoẻ của người hiện đang mất đi sức khoẻ.

Tác phẩm “Mô hình xương cá” của Lê Trương Trúc Linh thực hiện từ muỗng nhựa, dĩa nhựa, lõi giấy vệ sinh, lược nhựa,… để truyền đi thông điệp “tất cả mọi vật trên thế này đều có vẻ đẹp riêng của nó”.

Tác phẩm “Đèn Chùm” của Âu Ánh Tuyết, từ những chai nhựa vứt bỏ, tác giả đã tạo nên một bức đèn chùm thật lung linh với thông điệp “tái chế chai nhựa – tái chế cuộc đời mới”…

Ông Luc Nhon Ly - Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết: “Khi phát động cuộc thi, mục tiêu của chúng tôi trước hết là khuyến khích lối sống xanh và bền vững thông qua việc tái chế các nguyên vật liệu đã qua sử dụng và sau đó là tạo cơ hội để các khách hàng và gia đình mình cùng nhau thực hiện những hoạt động sáng tạo đầy ý nghĩa cho môi trường. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước số lượng và chất lượng của các tác phẩm của khách hàng gửi về với rất nhiều tác phẩm sáng tạo và có ý nghĩa sâu sắc”.

Ngoài ra, Sun Life Việt Nam cũng đã tổ chức các buổi trải nghiệm cho khách hàng để họ tự tay tạo nên các tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế và sẽ tiếp tục nhân rộng những hoạt động này trong tương lai, tạo cảm hứng cho lối sống bền vững, giảm lãng phí tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường./.