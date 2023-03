SUN – Sống sáng: Thắp sáng cho ngày mai lên

(TBTCO) - Ngày hội An toàn giao thông do công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP), Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác địa phương tổ chức, đã thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo các cấp ban ngành tỉnh Quảng Ngãi tham dự. Trong ngày hội, các em tự tin khoe kiến thức an toàn giao thông sau nhiều tháng dự án “Đến trường an toàn” được triển khai.