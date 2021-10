Tách bạch bảo quản xăng, dầu dự trữ quốc gia với hàng kinh doanh

Dự trữ quốc gia xăng dầu thành phẩm mới đạt khoảng 80%

so với mức mục tiêu đề ra Mức dự trữ quốc gia xăng dầu thành phẩm hiện nay mới đạt khoảng 80% so với mức mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 và đạt khoảng 28% so với mức mục tiêu đề ra tại Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.