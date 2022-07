Tân binh Shinhan Life tăng tốc phát triển kênh phân phối

(TBTCO) - Mới gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) từ đầu năm nay, Shinhan Life Việt Nam đang tăng tốc phát triển sản phẩm và bắt tay với các đối tác để mở rộng kênh phân phối, nhằm nhanh chóng mang đến các giải pháp tài chính tối ưu tới khách hàng Việt. Mới đây, hãng bảo hiểm này vừa ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm với hai tên tuổi lớn trong cùng tập đoàn là Ngân hàng Shinhan và Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance).

Đa dạng kênh phân phối là ưu tiên hàng đầu

Việc hợp tác với hai công ty trong cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan hiện có mạng lưới kinh doanh rộng trên khắp Việt Nam, được đánh giá là bước đi quan trọng của Shinhan Life trong chiến lược đa dạng kênh phân phối trong giai đoạn đầu công ty đi vào hoạt động. Doanh nghiệp này đã và đang triển khai phát triển mô hình kinh doanh bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancasssurance) – kênh phân phối hiện chiếm thứ hai trong tỷ trọng đóng góp vào doanh thu khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, thông qua sự kiện bắt tay hợp tác đầu tiên với Ngân hàng Shinhan Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua.

Ông Kang Gew Won, Tổng Giám đốc Shinhan Bank Việt Nam (trái) và ông Lee Euichul, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (phải) trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: H.C

Theo thỏa thuận được ký kết, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam đến khách hàng của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc. Sản phẩm đầu tiên được phát triển thông qua kênh phân phối này là Shinhan – Tín Dụng, sản phẩm bảo vệ cho khách hàng khi vay vốn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược đa dạng kênh phân phối là ưu tiên hàng đầu của công ty trong giai đoạn mới đi vào hoạt động, ông Lee Euichul, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Thông qua việc hợp tác cùng với Shinhan Bank – ngân hàng thuộc Tập đoàn Shinhan với kinh nghiệm hoạt động gần 30 năm cùng mạng lưới chi nhánh ngân hàng rộng khắp cả nước, chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều khách hàng Ngân hàng Shinhan có thể tiếp cận các sản phẩm từ Shinhan Life một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất”.

Tiếp đó, tân binh này cũng vừa bắt tay với Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) thông qua ký kết hợp tác chiến lược vào cuối tháng 6. Theo đó, Shinhan Finance trở thành đối tác chiến lược và chính thức triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Shinhan Life Việt Nam, khởi đầu là sản phẩm Shinhan – Tín Dụng trên các kênh phân phối của Shinhan Finance. “Sự hợp tác cùng Shinhan Finance sẽ mở ra những cơ hội mới về danh mục sản phẩm, nguồn khách hàng cùng các dịch vụ tài chính phù hợp, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của Shinhan Life tại thị trường Việt Nam với mong muốn mang đến giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng” - ông Lee Euichul cho biết.

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm giữa Shinhan Life và Shinhan Finance ngày 28/06/2022. Ảnh: H.C

Bên cạnh đó, tân binh này còn nuôi kế hoạch đầy tham vọng, đó là xây dựng cấu trúc mô hình thành công của kênh bán hàng không tiếp xúc, bán hàng qua điện thoại (Tele-marketing) và bán hàng trên nền tảng kỹ thuật số (Digital marketing) trong thời gian tới để tạo lợi thế cạnh tranh. Người đứng đầu Shinhan Life Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng, cùng với kênh bancassurance, kênh Tele-marketing và Digital marketing sẽ giúp Shinhan Life tăng trưởng vượt trội trong thời gian tới.

Phát triển danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm gia tăng

Theo số liệu của Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm, trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.429 tỷ đồng (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước). Dù đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay có phần hạ nhiệt hơn so với những năm trước, nhưng thị trường bảo hiểm nhân thọ được dự đoán là sẽ tăng tốc trong những tháng cuối năm. Về dài hạn, tiềm năng của thị trường BHNT tiếp tục được các chuyên gia nhận định là rất lớn, do tỷ lệ tham gia BHNT ở Việt Nam còn thấp, trong khi đó nhận thức và nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng.

Trong thời gian tới, thị trường còn được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, như Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực, GDP bình quân đầu người đạt 7.500 USD đến năm 2030, tầng lớp trung lưu gia tăng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng đầu tư vào chuyển đổi số, cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng danh mục sản phẩm, kênh phân phối để đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng cũng được chuyên gia nhận định là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng tốc của thị trường BHNT trong thời gian tới.

Cũng cùng nhận định trên, ông Lee Euichul cho rằng, những năm gần đây, người dân Việt Nam đã hiểu hơn nhiều về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. “Chúng tôi sẽ chủ động nắm bắt những cơ hội này để cung cấp những kế hoạch tài chính phù hợp cho khách hàng Việt. Từ mục tiêu này, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục tập trung phát triển các kênh phân phối, không chỉ hợp tác kinh doanh cùng các công ty trong cùng Tập đoàn Tài chính Shinhan mà còn tìm kiếm những cơ hội mở rộng các kênh phân phối đa dạng khác. Song song, chúng tôi nỗ lực đa dạng hóa các danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”.

Tháng 6 vừa qua, tân binh này đã giới thiệu ra thị trường hai sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dành cho trẻ em, mang tên “Shinhan – Tương Lai” và “Shinhan – Thành Tài”. Theo đánh giá, điểm mạnh nhất của hai sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp này chính là giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, không chỉ bảo vệ cho cả bố mẹ và con trước những rủi ro không may của cuộc sống, mà còn là quỹ dự phòng tài chính khi cần cho gia đình. Theo tiết lộ của Shinhan Life, dù mới ra mắt được một thời gian ngắn, nhưng sản phẩm này đang nhận được sự quan tâm, tiếp cận của rất nhiều khách hàng.

Tính đến nay, Shinhan Life đã chính thức đi vào hoạt động được nửa năm tại thị trường Việt Nam. Được đánh giá là tân binh có tiềm lực tài chính mạnh, với số vốn điều lệ ban đầu hơn 2.300 tỷ đồng, sự năng động, quyết liệt về mở rộng kênh phân phối, đa dạng danh mục sản phẩm đang góp phần làm “nóng” thị trường BHNT trong nước./.