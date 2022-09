Thái Bình: Tuyên dương, khen thưởng 47 tập thể, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế

Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Thuế Thái Bình cho biết, năm 2021, tổng thu ngân sách do ngành Thuế địa phương thực hiện đạt 10.535 tỷ đồng, đạt 168,3% dự toán, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí, thu khác đạt gần 6.849 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 26,6% so với năm 2020. Có 13/14 chỉ tiêu do ngành Thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán, 9/9 đơn vị quản lý hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao, 7/8 huyện, thành phố vượt dự toán.