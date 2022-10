Cần có giải pháp căn cơ, lâu dài cho thị trường xăng dầu Thị trường xăng dầu bất cập thời gian qua khi thiếu nguồn cung cục bộ là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tiếp tục đề cập tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch, dự toán năm 2023 diễn ra sáng 28/10. Theo đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên), Việt Nam có chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Hai nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bình Sơn đảm bảo tới 70 - 80% sản lượng tiêu thụ trong nước, chỉ phải nhập khẩu 20%. Nhưng thời gian qua đã xảy ra hiện tượng "hết xăng" tại một loạt các cây xăng ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. "Việc xăng dầu thiếu thật hay giả cần phải nghiêm túc nghiên cứu, đánh giá để có giải pháp căn cơ, lâu dài" - đại biểu đề nghị. Đây cũng là vấn đề các đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang), đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) đề cập tại phiên thảo luận ngày 27/10. Trả lời về vấn đề này tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống phân phối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là điều “rất đáng tiếc và bất thường”. Về nguyên nhân tình trạng này, ngoài nguyên nhân khách quan từ thế giới như biến động tỷ giá, đứt gãy nguồn cung, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao, Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng còn nguyên nhân chủ quan trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khó tiếp cận vốn và bảo lãnh tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, “việc cơ quan chức năng triệt phá thành công một số vụ buôn lậu, làm giả xăng dầu với số lượng lớn cũng ít nhiều ảnh hưởng”. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, Bộ trưởng cho rằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là tập trung chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh phân phối chia sẻ nguồn cung trong dự trữ của mình để kịp thời chi viện trong điều hành; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về tiếp cận nguồn vốn bảo lãnh tín dụng. “Đây được xem là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp xăng dầu có thể tồn tại, phát huy vai trò cung ứng cho xã hội cho mặt hàng đặc biệt này” - Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh. Đồng thời, để doanh nghiệp xăng dầu không lỗ và có lỗ thì cũng trong khả năng chịu được ở thời điểm thị trường xăng dầu có nhiều biến động, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ và cùng các cơ quan chức năng tiếp tục sử dụng công cụ thuế, phí, quỹ xăng dầu và chính sách an sinh khi cần thiết để điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với biến động giá thế giới, đáp ứng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định an sinh xã hội.