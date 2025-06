Chi cục Thuế khu vực III thu ngân sách 5 tháng tăng trưởng khá so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III, luỹ kế 5 tháng năm 2025, đơn vị thu ngân sách được 54.283,3 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ.

14/18 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân

Báo cáo của Chi cục Thuế khu vực III cho thấy, địa bàn TP. Hải Phòng thu ngân sách 5 tháng được 37.161,3 tỷ đồng, đạt 72,9% dự toán, tăng 35,4% so với cùng kỳ; địa bàn tỉnh Quảng Ninh thu được 17.122 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 6,4%.

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III và lãnh đạo các đơn vị thuộc Chi cục giải đáp các vướng mắc của NNT, hộ kinh doanh tại Hội nghị triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2025. Ảnh: CTV.

Trong đó, so với dự toán pháp lệnh giao năm 2025, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân (41,7%) trở lên; so với cùng kỳ năm 2024, só 12/18 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 5 tháng đầu năm, ông Nguyễn Tiến Trường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin trên trang điện tử của Chi cục Thuế về các chính sách, quy định pháp luật thuế mới.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Ông Nguyễn Tiến Trường cho hay, Chi cục Thuế khu vực III đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, lên kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi số đối với tất cả các đơn vị, các chức năng quản lý thuế nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đồng thời, đã hỗ trợ người nộp thuế (NNT) 4.518 lượt với các hình thức khác nhau; tổ chức hội nghị nhằm giải đáp các vướng mắc của NNT, hộ kinh doanh trong triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ...

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), 5 tháng đầu năm đã giải quyết hoàn 187 lượt hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền 3.584,5 tỷ đồng; công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06: Đã thực hiện rà soát đối với 495.357/507.302 mã số thuế cá nhân, đạt 97,65% số NNT phải rà soát của 4 nhóm ưu tiên.

Theo ông Trường, công tác thanh tra, kiểm tra thuế luôn được chú trọng, 5 tháng đã hoàn thành 975 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra là 450,580 tỷ đồng, giảm lỗ 608,136 tỷ đồng, giảm khấu trừ 32,995 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT): Tổng cả hai địa bàn thuộc Chi cục Thuế khu vực III, tính đến ngày 25/5/2024 đã tổng hợp được thông tin, dữ liệu, thực hiện rà soát, đưa vào quản lý thuế với 129 tổ chức, doanh nghiệp và 1.143 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số với tổng số thu NSNN đạt được là 353,2 tỷ đồng.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực III cho rằng, kết quả thu nội địa 5 tháng đầu năm 2025 là tương đối khả quan, thời gian tới dự kiến việc thực hiện dự toán thu sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng lớn do các chính sách giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, trong thời gian tới, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sẽ chỉ còn 2 cấp, ảnh hưởng đến khả năng thu các khoản thu từ đất, do đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025, cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp, triển khai kịp thời các giải pháp thu ngân sách nhà nước.

Cán bộ Đội Thuế Ngô Quyền - Hải An (Chi cục Thuế khu vực III) hướng dẫn hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tiếp tục rà soát, giao lại nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 và nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2025 cho các đơn vị trực thuộc theo mô hình tổ chức mới trong tháng 6/2025.

Quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III cho biết, Cục thuế đôn đốc tăng cường rà soát hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định đối với các trường hợp nợ quá hạn. Thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với NNT nợ thuế theo đúng quy định.

Đồng thời, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo nguồn thu đóng góp cho ngân sách.

Theo ông Trường, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chính sách thuế, kê khai, miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế; HĐĐT bằng nhiều phương thức đa dạng, phong phú như qua điện thoại, tin nhắn, email, zalo… Đặc biệt, trong tháng 6 cần tiếp tục tuyên truyền trọng tâm các nội dung tại Thông tư 31/2025/TT-BTC và Thông tư 32/2025/TT-BTC.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn cài đặt, sử dụng phần mềm eTax mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế và thực hiện các tiện ích khác trên phần mềm.

Ngoài ra, thực hiện rà soát, chuẩn hóa để xác định danh bạ của NNT đang quản lý nhằm xác định bộ địa chỉ kinh doanh, địa chỉ trụ sở đầy đủ mã địa bàn đến từng cấp tỉnh, cấp xã, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để chuẩn hóa địa bàn thu và cơ quan thu.