Thắng Lợi Land chính thức bàn giao và ký hợp đồng chuyển nhượng các sản phẩm dự án The Diamond City

(TBTCO) - Sáng ngày 25/12, Công ty CP Thắng Lợi Land đã chính thức bàn giao và ký hợp đồng chuyển nhượng các sản phẩm dành cho nhà đầu tư tại dự án The Diamond City (Đức Hòa, Long An). Đây được xem là bảo chứng cho thành công của dự án cũng như uy tín từ chủ đầu tư, đơn vị phát triển trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại những tháng cuối năm 2022.

Thắng Lợi Land bàn giao và ký hợp đồng chuyển nhượng sản phẩm cho các nhà đầu tư dự án The Diamond City sáng ngày 25/12/2022

Rộn ràng lễ bàn giao sản phẩm

Ra mắt vào tháng 3/2022, sau hơn 9 tháng ra mắt thị trường, đơn vị phát triển dự án The Diamond City – Công ty CP Thắng Lợi Land đã chính thức bàn giao sản phẩm cho chủ sở hữu và ký hợp đồng chuyển nhượng.

Lễ bàn giao được tổ chức ngay tại dự án trong vòng 3 ngày (từ ngày 25 – 27/12), đánh dấu cột mốc đáng nhớ của khu đô thị The Diamond City trong hành trình kiến tạo nên phố thương mại sầm uất bậc nhất trung tâm huyện Đức Hòa, Long An.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2022 đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc ngân hàng siết chặt room tín dụng, đây được xem là điểm sáng hiếm hoi khiến The Diamond City trở thành tâm điểm trong mắt khách hàng, nhà đầu tư.

Cũng trong buổi lễ bàn giao, anh H.V.A – một trong những khách hàng của The Diamond City, dành lời khen ngợi cho dự án. Anh chia sẻ: "Trước khi đầu tư vào The Diamond City, tôi cũng đã từng đầu tư vào một số dự án khác của Thắng Lợi: The Sol City, Thắng Lợi Central Hill… và gần đây nhất là The Diamond City. Thực sự, tôi cảm thấy khá hài lòng về cách thức làm việc của các bên liên quan đến dự án, cũng như các cam kết về tiến độ, pháp lý…. Thêm vào đó, sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía đơn vị phát triển dự án cũng giúp tôi an tâm hơn về tài sản của mình”.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những dòng sản phẩm chất lượng với pháp lý vững vàng, The Diamond City còn được giới chuyên gia đánh giá cao về tiềm năng gia tăng giá trị, khả năng khai thác kinh doanh khi hội tụ những lợi thế “vàng” của một dự án bất động sản sáng giá, đó là: vị trí thuận lợi, liền kề các cụm, khu công nghiệp lớn và giá cả cạnh tranh.

Tiềm năng sinh lợi không giới hạn từ shophouse với pháp lý vững vàng

Trong số nhiều dự án đang được phát triển tại Long An, The Diamond tiếp tục được giới chuyên gia dự báo là "điểm sáng" trong năm sau khiến đông đảo nhà đầu tư quan tâm với những điểm mạnh hiếm có dự án nào sở hữu đầy đủ: cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện, mức giá đầu tư cạnh tranh, linh hoạt mô hình kinh doanh…

Hiện tại, The Diamond City đang giới thiệu 63 căn shophouse phiên bản giới hạn đến nhà đầu tư, khách hàng trong giai đoạn này.

Các chuyên gia cho biết thêm, đầu tư vào loại hình shophouse tại khu vực này sẽ thu về một món lợi kép, vừa có nhiều tiềm năng kinh doanh, vừa thuận tiện trong việc an cư, sinh sống. Bên cạnh đó, loại hình shophouse có tính thanh khoản cao, đảm bảo gia tăng giá trị bền vững cho tài sản về lâu dài, phù hợp với tâm lý số đông của người Việt.

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm, các dự án shophouse với kết nối giao thông thuận tiện, là nơi tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài sẽ mang tới những cơ hội khai thác kinh doanh rộng mở cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn về giá trị sản phẩm.

Vị trí “đắt giá” của The Diamond City mở ra cơ hội kinh doanh không giới hạn dành cho nhà đầu tư

Tọa lạc tại tuyến đường Vành đai 3, đồng thời được bao bọc bởi các khu công nghiệp như khu công nghiệp (KCN) Hữu Thạnh, KCN Việt Pháp, KCN Tân Đức… với hơn 80.000 chuyên gia và lao động, 63 căn shophouse The Diamond City “hàng hiếm” sở hữu “điểm cộng” lớn về vị trí đem lại lợi thế khai thác kinh doanh, cho thuê và đảm bảo tính thanh khoản trong tương lai, giúp các nhà đầu tư an tâm sở hữu.

Với không gian sống hòa mình với đầy đủ hệ sinh thái tiện ích đa sắc màu “hiếm có” như: trung tâm thương mai D-Mall, khu thương mại chuẩn Singapore Diamond Food Court, đại lộ Vinh Quang, tổ hợp thể thao Champion (hồ bơi, sân tennis), quán cà phê Diamond Coffee, công viên sắc màu Color Park 1, 2 và 3, quảng trường Hà Lan…, một cộng đồng cư dân tinh hoa, đẳng cấp được hình thành ngay trong lòng phố thương mại The Diamond City sầm uất, hứa hẹn mở ra không gian an cư và giao thương sôi động bậc nhất.

Bên cạnh đó, với đa dạng mô hình kinh doanh nhờ lợi thế kết cấu đa công năng và mặt tiền nhà tiếp giáp trục đường 34m rộng lớn, shophouse The Diamond City khi hoàn thiện sẽ hình thành nên khu phố thương mại sầm uất, cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu của cư dân.

Tại sự kiện, phía chủ đầu tư tung ra các chính sách hấp dẫn như: tặng gói nội thất trị giá 50 triệu đồng dành cho 10 khách hàng giao dịch thành công đầu tiên, hỗ trợ vốn vay lên đến 70%, thanh toán 20% đến khi nhận nhà được triển khai kinh doanh sản phẩm với đa dạng mô hình, với kỳ vọng biên độ lợi nhuận ước tính có thể lên đến 10 - 15%/năm… giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu.

Đại diện nhà phát triển dự án cho biết, là cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, Thắng Lợi Land nỗ lực hài hòa giữa việc truyền tải đúng giá trị dự án và đảm bảo được lợi ích của khách hàng với những sản phẩm chất lượng thực, giá trị thực.

Với nỗ lực mang lại giá trị thực, chất lượng thực đến từ vị trí, quy mô dự án, hệ thống tiện ích, tiến độ thi công và pháp lý đầy đủ, The Diamond City sẽ giúp các khách hàng an tâm dòng vốn khi quyết định “xuống tiền” sở hữu, hạn chế những rủi ro cũng như tranh chấp về sau, đồng thời giúp gia tăng cơ hội chuyển nhượng.