Thấy tết về giữa bộn bề cuộc sống

(TBTCO) - Chúng ta ai cũng có lúc bị cuốn theo bộn bề cuộc sống, rồi chợt nhận ra đâu đó, những dấu hiệu của Tết bắt đầu xuất hiện, báo hiệu khoảnh khắc sum họp đang tới gần

Tết, chỉ một từ cũng đủ gợi cho ta về sự đoàn tụ, sum họp. Mặc cho niềm háo hức mỗi khi tết đến, xuân về hay ý nghĩa của ngày đầu năm mới dần phai nhạt dưới góc nhìn của nhiều người, tết vẫn luôn giữ được giá trị riêng có - sự đầm ấm của tình cảm gia đình, bạn bè. Đó là thứ không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tỏ bày trong những tháng ngày bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống.

Tết về khi tiết trời bắt đầu trở lạnh và đâu đó cơn mưa phùn lác đác phủ lên những con phố tấp nập. Tết về khi vườn đào Nhật Tân trải dài sắc hồng thắm bất tận, khi phố Hàng Lược, Hàng Mã khoác lên mình sắc đỏ vàng rực rỡ… Tất cả như lời báo hiệu khoảnh khắc giao thừa đang tới gần.

Sắc Tết lan tỏa trong từng khoảng không gian.

Sắc tết lan tỏa trong từng khoảng không gian, khiến bất cứ ai dù đang mải miết chạy theo dòng đời chảy trôi cũng phải dành một phút chững lại ngắm nhìn, cảm nhận, thưởng thức, để rồi bất giác trở về với những ký ức của ngày đoàn tụ, sum vầy.

Với Đạt, Tết về trong cuộc điện thoại của mẹ cùng câu hỏi: "Ngày mấy con về?". Suốt mấy năm nay, từ khi Đạt phát triển sự nghiệp tại thủ đô, những cái tết sum họp cùng gia đình anh lại ngắn đi đôi ngày, khi vì chuyến công tác xa nhà, lúc bởi bận rộn những công việc cần triển khai trong thời điểm năm mới. Nhìn dòng người ngược xuôi từ cửa sổ tầng 15, nơi anh vẫn thường chong đèn gõ phím tới khi tối muộn, Đạt tự nhủ nhịp sống sao thật vội vã.

Tết là nguồn cảm hứng bất tận với những người làm nghệ thuật như anh Hoàng. Là người dễ rung động với những điều giản dị, đời thường, từ lúc dịch Covid-19 bùng phát cùng lệnh giãn cách xã hội được áp dụng, anh không có cơ hội "xê dịch" để tìm cảm hứng sáng tác. Chỉ đến khi dạo bước khắp phố phường Hà Nội, nguồn cảm hứng của anh mới vượt ra khỏi bốn bức tường.

Cảnh sắc giờ đã có nhiều đổi khác. Xuân về như khoác lên phố phường tấm áo mới rực rỡ hơn. Dưới lăng kính nghệ sĩ của anh Hoàng, tết là màu đỏ đại diện cho may mắn đoàn viên, là sắc vàng tượng trưng cho tài lộc theo quan niệm của người Á Đông. Luôn trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc, với anh Hoàng, không gì quý hơn được thấy sắc Tết cổ truyền vẫn vẹn nguyên qua năm tháng. Điều đó gợi nhớ cho anh về giá trị truyền thống bất biến của Tết cổ truyền Việt Nam.

Hương vị Tết của mỗi gia đình.

Trong đó, hương vị và hơi men của bia là điều không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến, xuân về. Trong ký ức của anh Hoàng, Bia Hà Nội luôn xuất hiện trên mâm cỗ tết của gia đình. Luôn nuôi dưỡng niềm tự hào với những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, đối với anh, chỉ Bia Hà Nội mới xứng tầm vị bia đại diện cho bản sắc tinh thần Tết Việt Nam.

Như biểu tượng gắn liền với ngày đoàn tụ của biết bao thế hệ, ẩn chứa trong sắc đỏ vàng của mỗi lon Bia Hà Nội là hương vị tết của mỗi gia đình, là mong muốn về một năm mới sum vầy, đủ đầy và nhiều tài lộc. Đó cũng là lời chúc anh Hoàng muốn gửi gắm người thân, bạn bè vào dịp đầu xuân, năm mới.

Tết đang về trên khắp nẻo đường, ngõ phố, miên man trong tâm thức của Đạt, anh Hoàng, anh Tuấn, chị Trang và tất cả mọi người. Chỉ cần dạo quanh phố phường, thả hồn vào cái lạnh, hít một hơi thật sâu để mùi tết căng tràn trong lồng ngực là đủ để cảm nhận hương vị xuân đang tới rất gần.

Màu Tết, hương tết và cả mùi tết đã hòa trộn trong sắc đỏ vàng của Bia Hà Nội, trong hương vị thơm ngon, sánh quyện của thức uống truyền thống này từ nhiều năm nay. Dù cuộc sống vội vã, tấp nập, hay bận rộn thế nào, khi bất giác nhìn thấy sắc đỏ vàng đặc trưng hiện lên khắp phố phường, trên từng thùng Bia Hà Nội phiên bản tết, trong thâm tâm, ai cũng muốn trở về với người thân để tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ.

Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết

“Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết” - thông điệp ý nghĩa của Bia Hà Nội như lời nhắc nhở mỗi người hãy tạm gác lại công việc và bộn bề của cuộc sống để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, bạn bè, tỏ bày những nỗi nhớ niềm thương, hân hoan khoảnh khắc hội ngộ.

Trên hành trình ấy, Bia Hà Nội cũng chính là người bạn tâm giao, kết nối mối thân tình. Men say từ thức uống truyền thống như chất xúc tác giúp những cuộc vui và giây phút gặp mặt thêm phần trọn vẹn. Sắc đỏ vàng và tài lộc may mắn chứa đựng trong mỗi thùng Bia Hà Nội là lời chúc an khang, thịnh vượng, hy vọng một năm mới sung túc sẽ đến với mọi gia đình Việt.

Nếu ví tết là men say, chắc hẳn không ai muốn tỉnh lại. Bởi lẽ, ở tết luôn có tình yêu, tình thân, có sự sum vầy, đoàn tụ và có vị bia gắn kết của Bia Hà Nội.