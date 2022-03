Thế giới ghi nhận trên 4.300 ca tử vong trong 24 giờ; Hàn Quốc có số ca mắc kỷ lục

COVID-19 tới 6h sáng 17/3:

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 4.300 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 463 triệu ca, trong đó trên 6,07 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (400.741 ca), Đức (275.807 ca) và Pháp (108.832 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (576 ca), Mỹ (570 ca) và Đức (298 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 993.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 516.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,4 triệu ca mắc và trên 655.000 ca tử vong.

CDC Mỹ cảnh báo tốc độ lây lan của biến thể "Omicron tàng hình"

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn gọi là "Omicron tàng hình”, đang là biến thể lây lan chủ đạo gây dịch COVID-19 tại nước này, chiếm 25% số ca mắc mới, tăng mạnh so với mức 10% của một tuần trước đó.

Kể từ tháng 1 vừa qua, Omicron dường như là biến thể chủ đạo tại Mỹ. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, dòng phụ BA.2 đang dần nổi lên. Theo CDC Mỹ, các bang ở Đông Bắc hiện ghi nhận tỷ lệ nhiễm "Omicron tàng hình" cao nhất. Trong khi đó, khu vực trải rộng từ New York và New Jerrsey ghi nhận 39% số ca bệnh nhiễm biến thể này. Tỷ lệ này tại New England đã là 38,6%.

Tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày tại Đức cao kỷ lục

Ngày 16/3, Đức thông báo tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày cao kỷ lục trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Viện Robert Koch (RKI) ghi nhận 275.807 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 22% so với một tuần trước đó, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên gần 17,7 triệu ca. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày tăng lên mức cao kỷ lục mới 1.607/100.000 dân vào ngày 16/3. Số ca mắc mới tăng trở lại kể từ đầu tháng 3 sau khi các quy định cấm những người chưa tiêm vaccine đến các khu vực công cộng có không gian kín bắt đầu được nới lỏng.

Trong 24 giờ qua, Đức cũng ghi nhận thêm 298 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca không qua khỏi từ đầu dịch lên 126.803.

Số ca mắc mới mỗi ngày tại Pháp lên trên 100.000 ca

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Montreuil, Pháp.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết làn sóng gia tăng trở lại số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày hiện nay sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 3.

Số ca mắc mới trong 24 giờ tại nước này đã tiếp tục vượt mốc 100.000 ca trong một tháng qua, lên mức 108.832 ca. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nước này đã hành động đúng khi dỡ bỏ phần lớn các hạn chế phòng dịch.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 400.000 ca

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận 400.741 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 7.629.275. Đây là số ca mắc mới ghi nhận theo ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi tháng 1/2020. Trong 24 giờ qua Hàn Quốc cũng có thêm 164 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số lên 11.052 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 0,14%. Đáng lo ngại, số bệnh nhân nặng cũng đang ở mức cao chưa từng thấy, với 1.244 người, tăng 48 người so với ngày trước đó.

Trung Quốc nỗ lực giảm tải áp lực cho hệ thống y tế

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 14/3/2022.

Tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại, khiến việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn.

Chỉ 3 tuần trước, Trung Quốc ghi nhận chưa đến 100 ca mắc mới/ngày, song con số này đã vượt 1.000 ca mới/ngày chỉ trong một tuần. Trong ngày 16/3, Trung Quốc báo cáo 3.290 ca mắc mới do biến thể Omicron lây lan mạnh, khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh phong tỏa và gia tăng sức ép lên hệ thống y tế.

Israel phát hiện biến thể lai mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 16/3, Bộ Y tế Israel thông báo phát hiện 2 trường hợp nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến thể này là sự kết hợp giữa biến thể Omicron gốc (BA.1) và dòng phụ BA.2.

Đài phát thanh 103FM dẫn lời Tổng giám đốc Bộ Y tế Israel Nachman Ash cho biết, biến thể lai mới gây triệu chứng sốt nhẹ, đau cơ và đau đầu nhưng không cần biện pháp điều trị đặc biệt.

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Nhằm nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, ngày 16/3, Ấn Độ tiếp tục mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với việc bắt đầu tiêm vaccine cho thiếu niên từ 12-14 tuổi, đồng thời dỡ bỏ hạn chế về liều tăng cường cho những người trên 60 tuổi.

Chính phủ Ấn Độ ước tính khoảng 50 triệu trẻ em sẽ được tiêm vaccine hai mũi Corbevax, do một công ty trong nước là Biological E sản xuất.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ chỉ ghi nhận 2.146 ca mắc mới COVID-19 và 59 ca tử vong.

Số ca mắc mới tại Lào tăng mạnh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21/2/2022.

Ngày 16/3, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 848 ca mắc mới COVID-19 mới, tăng mạnh so với con số trung bình khoảng 200 ca/ngày trong tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân chính được cho là biến thể Omicron đang có xu hướng tăng mạnh tại nước này.

Tính đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 148.257 ca mắc COVID-19, trong đó có 643 ca tử vong.

Australia đối mặt với làn sóng dịch nghiêm trọng

Một số bang của Australia đang chứng kiến sự tăng vọt số ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron đang lây lan mạnh trên khắp đất nước.

Trong ngày 16/3, bang New South Wales ghi nhận 30.402 ca mắc mới, tăng mạnh so với con số 10.689 ca một ngày trước đó. Bang này cũng ghi nhận thêm 5 trường hợp tử vong và 1.016 trường hợp nhập viện với 36 người được điều trị tích cực. Các cơ quan y tế cảnh báo bang này sẽ đối mặt với một làn sóng mới dịch COVID, với số ca mắc mới có khả năng tăng gấp đôi vào giữa tháng tới do lo ngại về sự lây lan của biến thể phụ BA.2.