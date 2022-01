COVID-19 tới sáng 3/1:

(TBTCO) - Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 2/1/2022, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 290.439.791 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5.459.800 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 694.660 và 2.561 ca tử vong mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ.

Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 137.583 ca; Mỹ đứng thứ hai với 108.634 ca; tiếp theo là taly (61.046 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 811 người chết trong ngày; tiếp theo là Việt Nam (221 ca) và Italy (133 ca tử vong).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 56.052.638 người, trong đó có 847.300 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 34.917.590 ca nhiễm, bao gồm 481.770 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.293.228 ca bệnh và 619.139 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với gần 88,74 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với 84,9 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận gần 66,43 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 39,86 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 9,87 triệu ca và châu Đại Dương trên 627.000 ca nhiễm.

Biến thể Omicron có thể dẫn đến miễn dịch cộng đồng tại Israel

Với số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày khoảng 5.000 người. Số bệnh nhân mới trong vòng 1 tuần qua là gần 27.000 người, tăng gần gấp đôi so với 1 tuần trước đó. Tính đến ngày 2/1, Israel đã nghi nhận tổng cộng hơn 1,392 triệu ca COVID-19, trong đó có 8.244 người tử vong.

Ngày 2/1 Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel Nachman Ash cho rằng đợt gia tăng số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron có thể dẫn đến miễn dịch cộng đồng ở nước này.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ thận trọng trước biến thể Omicron

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci ngày 2/1 cho rằng nước này đang chứng kiến mức tăng số ca mắc mới COVID-19 “gần như thẳng đứng” do sự lây lan của biến thể Omicron. Ông cho rằng tốc độ lây nhiễm hiện nay là “thực sự chưa từng có tiền lệ”.

Ngày 31/12/2021, Mỹ đã ghi nhận 440.000 ca mắc mới COVID-19, tăng gần gấp đôi so với đỉnh dịch hồi tháng 2/2021.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 20/12/2021.

Hàn Quốc áp dụng "giấy thông hành vaccine"

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 3/1 tới sẽ áp dụng "giấy thông hành vaccine" tại nhiều điểm công cộng trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh gần đây. Đáng chú ý là giấy thông hành này sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm đủ 6 tháng sau khi tiêm các mũi cơ bản hoặc tiêm mũi tăng cường.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chứng kiến số ca nhiễm tăng và sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Ngày 2/1, nước này ghi nhận 3.833 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 639.083 ca.

Venezuela hoàn thành tiêm chủng cho 90% dân số

Ngày 1/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố nước này đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 90% dân số. Với tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 là 6 ca trên 100.000 dân. Venezuela đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 95% dân số trong năm 2022.

Australia: Ca nhiễm mới giảm nhưng số ca nhập viện tăng

Bộ Y tế Australia ngày 2/1 cho biết số ca nhiễm mới giảm trong ngày 2/1 nhưng số ca nhập viện đã tăng tại bang New South Wales, làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống y tế quốc gia có thể quá tải. Cụ thể, số ca nhiễm mới tại New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã giảm từ 22.577 ca xuống còn 18.278 ca do số người đi xét nghiệm trong ngày đầu Năm mới giảm 1/4. Nhưng số ca nhập viện đã tăng 18%, lên 1.066 ca cùng ngày. Trong khi đó, tại bang Victoria, số ca nhiễm theo ngày vẫn trên 7.000 ca và bang Queensland ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục là 3.587 ca.

Đưa bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện ở Australia.

Cuba: Ca nhiễm và nhập viện theo ngày cao nhất trong 2 tháng

Tại Cuba, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Bộ Y tế công cộng Cuba thông báo 469 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong ngày 1/1, nâng tổng số lên 966.473 ca nhiễm và 8.323 ca tử vong. Số ca nhập viện trong ngày 1/1 là 1.473 ca, cũng ở mức cao nhất trong vòng hai tháng.

Tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thống kê của trang worldometers.info cho biết, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 2/1/2022 các nước này ghi nhận thêm 29.442 ca mắc mới COVID-19 và 295 ca tử vong.

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục xu thế đi xuống mạnh ở các quốc gia, trừ Việt Nam và Philippines.

Việt Nam dẫn đầu về ca mắc và tử vong mới trong ASEAN với lần lượt 16.498 ca và 221 ca trong ngày 2/1. Như vậy, tổng số ca mắc đã lên tới 1.763.040 trường hợp, bao gồm 32.831 ca tử vong. Đến nay nước ta đã ghi nhận 20 ca nhiễm biến thể Omicron và bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên đã ra viện ngày 2/1 sau 2 tuần theo dõi sức khoẻ.

Tại Philippines, ca nhiễm mới đang tăng nhanh trở lại sau khi đã giảm xuống dưới ngưỡng 500 ca/ngày. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 4.600 ca nhiễm, 25 ca tử vong.

Malaysia đứng thứ hai khu vực về ca nhiễm mới, với 3.386 ca, có xu hướng đi lên so với những tuần trước. Hiện nước này phát hiện thêm 306 ca nghi nhiễm biến thể Omicron.

Thái Lan đứng thứ tư khu vực về ca nhiễm mới với 3.112 ca và 12 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm mới tại Singapore vẫn lên xuống quanh ngưỡng 500, với 456 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong mới.

Trong khi đó, Campuchia chỉ ghi nhận 3 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong mới trong ngày.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Viêng Chăn, Lào.

Tại, Bộ Y tế ngày 2/1 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 684 ca mắc mới COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố và 6 ca tử vong do COVID-19. Như vậy sau 4 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 con số, số ca mắc mới tại nước này đã giảm xuống mức 3 con số, giảm 339 ca so với ngày 1/1.