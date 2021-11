COVID-19 đến sáng 26/11:

(TBTCO) - Theo trang worldometers.info, tính đến sáng 25/11 thế giới ghi nhận 259.607.344 ca nhiễm COVID-19, trong đó 5.189.902 ca tử vong và 234.772.500 ca bình phục. Trong 24 giờ qua, thêm 573.311 ca nhiễm mới và 6.644 ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Iran.

Tại châu Âu, hiện tại châu lục này ghi nhận 71.532.841 ca mắc COVID-19, trong đó 1.392.333 ca tử vong. Hết ngày 24/11, châu lục này ghi nhận đã có thêm 396.187 ca nhiễm mới và 4.154 ca tử vong vì COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Đức là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới vì COVID-19 nhiều nhất châu lục, với 73.966 ca, trong đó 321 ca tử vong. Quốc gia này hiện đang xếp thứ 4 châu lục về mức độ ảnh hưởng bởi dịch bệnh với 5.546.915 ca nhiễm và 100.481 ca tử vong. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia tại châu lục nỲ cũng ghi nhận số ca lây nhiễm tăng mạnh trong 24 giờ qua, gồm Ba Lan (28.380 ca); Czechia(25.864 ca); Ba Lan (23.709 ca)…

Nga là quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất tại châu Âu trong 24 giờ qua, với 1.240 ca. Tính đến nay, quốc gia này có tổng cộng 9.434.393 ca nhiễm COVID-19, trong đó 267.819 ca tử vong. Nga hiện đang xếp vị trí thứ 2 về mức độ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Anh. Với số ca mắc mới 43.676 ca trong 24 giờ qua, tổng số ca mắc ở nước này hiện đã lên tới 9.974.843 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng thêm 149 ca, lên tổng số 144.286 ca.

Tại Hà Lan số ca nhiễm mới cũng tăng ở mức cao kỷ lục với 23.709 ca mắc mới ghi nhận vào ngày 24/11. Hiện tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng lên hơn 2,5 triệu người, trong đó hơn 19.000 ca tử vong.

Xét tổng thể, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại châu lục trên toàn thế giới. Tính đến nay, nước này ghi nhận có 48.908.143 ca nhiễm COVID-19, trong đó 797.179 ca tử vong vì dịch bệnh.

Tại Bắc Mỹ, khu vực này ghi nhận có 58.550.965 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.186.364 ca tử vong vì dịch bệnh. Các nước chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch tại khu vực bao gồm: Mỹ, Mexico, Canada, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panama…

Tại Nam Mỹ, khu vực này hiện đã có 38.871.109 ca, trong đó 1.179.401 ca tử vong vì đại dịch. Các quốc gia Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile… lần lượt đứng đầu khu vực vì mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID19. Brazil hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bới dịch bệnh tại khu vực và thứ 3 thế giới. Tính đến nay, quốc gia này ghi nhận có 22.043.112 ca nhiễm, trong đó 613.339 ca tử vong vì COVID-19.

Ảnh minh họa

Tại châu Phi, tính đến nay, châu lục này ghi nhận 8.691.234 ca nhiễm, trong đó 222.527 ca tử vong vì dịch bệnh. Nam Phi tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Nước này ghi nhận có 2.950.035 ca nhiễm COVID-19, trong đó 89.657 ca tử vong vì dịch bệnh. Xếp sau Nam Phi về mức độ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bao gồm, Morocco, Tunisia, Ethiopia, Libya, Ai Cập...

Châu Đại dương ghi nhận có 357.993 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.170 ca tử vong vì dịch bệnh. Australia, Fiji và French Polynesia vẫn đang dẫn đầu khu vực về mức độ ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong 24 giờ qua, khu vực có 3 quốc gia ghi nhận có ca nhiễm mới COVID-19, bao gồm Australia (1.460 ca); Fiji (6 ca); Papua New Guinea (102 ca); New Caledonia (38 ca), và New Zealand (216 ca).

Trong ngày 24/11, Nam Phi ghi nhận hơn 1.200 ca mắc mới COVID-19, gấp tới 12 lần so với mức khoảng 100 ca/ngày được ghi nhận hồi đầu tháng này. Nam Phi là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại châu Phi với số ca mắc hiện lên tới khoảng 2,95 triệu ca, trong đó 89.657 ca tử vong.

Châu Á ghi nhận tổng cộng 81.602.481 ca nhiễm và 1.205.092 ca tử vong vì COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại. Trong 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận thêm 86.830 ca mắc và 1.005 trường hợp tử vong mới.

Ấn Độ hiện vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất vì COVID-19 trong khu vực. Tính đến nay, quốc gia này ghi nhận 34.541.349 ca mắc COVID-19, trong đó 466.584 ca tử vong vì dịch bệnh. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 nhiều nhất châu lục với 27.592 ca. Tính đến nay, nước này ghi nhận có 8.652.172 ca nhiễm COVID-19 và 75.618 ca tử vong vì dịch bệnh, là quốc gia xếp thứ 2 về mức độ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại châu lục.

Tại Đông Nam Á, Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt.

Diễn biến dịch khá nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây, khi số ca tử vong vẫn cao. Ngày 25/11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 193 trường hợp, cao nhất khu vực.

Myanmar trong 24 giờ ghi nhận 482 ca bệnh và 9 ca tử vong. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày qua có xu thế hạ nhiệt. Về số ca mắc mới, Việt Nam ngày 25/11 dẫn đầu Đông Nam Á với trên 12.000 ca.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại San Juan, Philippines, ngày 3/11/2021.

Trong khi đó,vẫn là điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây. Trong ngày 25/11 nước này ghi nhận thêm trên 6.300 ca bệnh mới và 37 người tử vong. Nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch lên 2.088.327 ca, trong đó có 20.581 người không qua khỏi.

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 32 bệnh nhân mới và 4 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch.

Tại Lào, ngày 25/11 ghi nhận 1.504 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong. Đây là số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong một ngày được ghi nhận tại nước này. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 67.322 ca, trong đó có 143 người tử vong.

Tại Singapore, nước này hiện ghi nhận trung bình khoảng 1.500 ca nhiễm mới/ngày, tăng mạnh từ mức hai con số vào đầu năm nay, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 4.500 ca ghi nhận tháng trước.