Chỉ trong 24 giờ, thế giới ghi nhận trên 567.000 ca mắc và trên 7.000 ca tử vong

COVID-19 tới sáng 19/11:

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 567.000 ca mắc COVID-19 và trên 7.000 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 256 triệu ca, trong đó trên 5,14 triệu ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Iran

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 81.000 ca), Đức (64.164 ca) và Anh (46.807 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.251 ca), Mỹ (969 ca) và Ukraine (752 ca).

Như vậy, ngoài Mỹ, các quốc gia có ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua đa số nằm ở châu Âu.

Trong báo cáo hàng tuần về tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu tuần trước đã tăng 5%, theo đó, châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới ghi nhận số ca tử vong trong tuần gia tăng.

Báo cáo nêu rõ số ca tử vong do COVID-19 tại tất cả các khu vực khác trên thế giới đều ở mức ổn định hoặc giảm, với tổng cộng 50.000 ca trong tuần trước.

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu tăng 6% do gia tăng tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong số 3,3 triệu ca mắc mới tuần trước có 2,1 triệu ca ở các nước châu Âu. Đây là tuần thứ 7 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ mà WHO tính vào khu vực châu Âu trải dài từ Nga tới Trung Á. Trong đó, Nga, Đức và Anh, là những nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất. Số ca tử vong do COVID-19 trong tuần trước tại Na Uy tăng khoảng 67% và tại Slovakia tăng 38%.

Theo WHO, kể từ tháng 7 vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 giảm ở châu Phi, khu vực Trung Đông và Đông Nam Á.

Diễn biến dịch Covid-19 tại một số nước ở châu Âu trong 24 giờ qua

Tại Bỉ, ghi nhận 18.437 ca mắc mới. Hiện nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 khi số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng, từ 15.224 ca hôm 8/11 lên 19.300 ca ngày 15/11.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Lviv, Ukraine ngày 30/6/2020.

Tại Ukraine, ghi nhận 752 ca tử vong mới trong 24 giờ qua - mức cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga.

Pháp trong 24 giờ qua cũng ghi nhận số ca mắc cao nhất kể từ cuối tháng 8, với 20.366 ca mắc mới. Đây cũng là mức cao nhất tại quốc gia châu Âu này tính từ ngày 25/8 đến nay. Hiện nước Pháp ghi nhận tổng cộng 7,35 triệu ca mắc Covid-19. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua vượt ngưỡng 12.400 ca. Trong khi đó, số ca mới tính trên 100.000 dân trong một tuần đã tăng lên tới 129 ca; nước Pháp cũng ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp có số bệnh nhân nhập viện tăng hơn 10% so với tuần trước, lên mức 7.663 ca. Số bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực ICU tăng lên tới 1.300 ca; tổng số ca tử vong tại nước này hiện vượt mức 118.000 ca.

Tại Đức, Viện Dịch tễ Robert Koch cho biết, ngày 18/11 nước này ghi nhận 64.164 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 261 ca tử vong vì dịch COVID-19. Hiện tổng số ca bệnh tại Đức tăng lên 5.233.821 ca, trong đó 99.169 người không qua khỏi.

Các nước ASEAN

Theo thống kê worldometers.info, trong ngày 18/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 30.881 ca mắc COVID-19 và 607 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 13.700.127 ca, trong đó 286.388 người tử vong.

Cụ thể: Tại Hàn Quốc, trong 24 giờ qua ghi nhận 3.292 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca lên 406.065 ca. Trong đó có tới 3.272 ca lây nhiễm cộng đồng; trong 24 giờ qua nước này cũng ghi nhận 29 ca không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này tăng lên thành 3.187 ca.

Tại Sri Lanka, giới chức y tế cho biết nước này cho biết, đến nay nước này đã ghi nhận trên 554.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 14.000 ca tử vong.

Campuchia đang bước vào ngày thứ 18 của giai đoạn bình thường mới với số ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở mức thấp. Trong thông cáo ngày 18/11, Bộ Y tế nước này xác nhận 54 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 4 ca nhập cảnh; tính từ đầu mùa dịch đến nay, Campuchia ghi nhận gần 120.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2.800 ca tử vong.

Trong ngày 18/11, Thái Lan ghi nhận 6.901 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 2.044.125 ca.

Tại Malaysia, nước này có thêm 6.288 ca mắc mới, đứng thứ ba ASEAN trong ngày 18/11, sau Việt Nam và Thái Lan. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.563.153 ca mắc COVID-19.

Singapore ghi nhận 3.474 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch lên 244.815 ca mắc.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 12/11/2021.

Tại Lào, trong 24 giờ qua đã ghi nhận 1.401 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên tới 58.798 ca. Đây là số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận tại nước này. Trong ngày 18/11, số ca mắc mới đã tăng 328 ca so với ngày 17/11, trong đó chỉ có 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại 17 tỉnh, thành. Tại thủ đô Viêng Chăn, số ca cộng đồng cũng tiếp tục gia tăng với 534 ca trong một ngày, đứng đầu cả nước, nâng số bản thuộc diện vùng đỏ tăng lên thành 333 bản tại 9 quận.