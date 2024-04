Thị trường bất động sản công nghiệp: Chào đón nhiều dự án kho xưởng xây sẵn

Hơn 1,58 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, cả nước có 39,758 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,93 tỷ USD, chiếm gần 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam gia tăng và bứt phá trong lĩnh vực bất động sản đã và đang mở ra nhiều cơ hội hứa hẹn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Những cải thiện về phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư vào trung tâm sáng tạo tại Việt Nam cũng đang góp phần giúp thị trường trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế. Các chuyên gia bất động sản cũng đưa ra đánh giá, nguồn vốn FDI sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và công nghệ. Đi kèm với đó là nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp sẽ tăng cao trong năm 2024. Dự báo đến cuối năm 2024, tài chính có thể vẫn hạn chế, khó có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế đặt ra do các vấn đề về định giá đất, chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất khu công nghiệp và tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng. Cho nên đây là cơ hội đặc biệt cho các khu công nghiệp đã có sẵn quỹ đất cho thuê lớn. Các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội thị trường để phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của mình khi nguồn cung vẫn còn hạn chế.