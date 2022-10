Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh và những kỳ vọng phát triển năm 2023

Trên 100 dự án đang bị ách tắc do hồ sơ chậm được xử lý Theo báo cáo, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có khoảng trên 100 dự án đang bị ách tắc, do việc xử lý hồ sơ chậm so với quy định. Ách tắc khâu hồ sơ pháp lý của dự án dẫn đến chậm tiến độ, kéo theo thị trường khan hiếm và mất cân đối về nguồn cung, giao dịch ảm đạm khiến nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn và khách hàng mua nhà ảnh hưởng theo.