Thị trường chứng khoán triển vọng tích cực trong những tháng cuối năm 2024

(TBTCO) - Nhiều yếu tố mang tính cộng hưởng như tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất thấp, đầu tư công được đẩy mạnh để kích cầu kinh tế… và đáng chú ý, khi 4 luật có hiệu lực để đi vào cuộc sống (ngày 1/8/2024) sẽ giúp thị trường chứng khoán trở nên sôi nổi, bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn còn lại của năm 2024

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều tiềm năng, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ảnh tư liệu minh hoạ

“Bệ đỡ” tích cực những tháng cuối năm

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã ck: PHS), thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) sẽ có tăng trưởng mạnh vào giai đoạn nửa cuối năm 2024.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỷ giá có thể chững lại hoặc giảm. Trường hợp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất, giá trị đồng USD sẽ giảm. Do đó, tỷ giá có thể sẽ hạ nhiệt và ở mức trung bình thay vì tỷ giá tăng mạnh như hiện nay, cũng sẽ bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ và nhờ đó, TTCK sẽ có nhiều cơ hội.

Bên cạnh đó, triển vọng của TTCK sẽ tiếp tục khả quan trong những tháng còn lại của năm 2024, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục phục hồi nhờ triển vọng kinh tế toàn cầu cải thiện, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và tiêu dùng.

Chính phủ tiếp tục duy trì môi trường lãi suất thấp, dù lãi suất chính sách có thể tăng nhẹ, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn FDI được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là với tiềm năng từ ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Song song đó, chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là quyết tâm của Chính phủ và cơ quan quản lý trong việc nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong thời gian tới.

“Thị trường tài chính toàn cầu sẽ hưởng lợi, trong khi đó nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tăng trưởng trở lại sẽ là những nhân tố vững chắc thúc đẩy TTCK Việt Nam” - các chuyên gia của PHS cho hay.

Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước định hướng điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Hệ thống giao dịch KRX được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho TTCK Việt Nam như tăng thanh khoản, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhà đầu tư nước ngoài..

Thị trưởng chứng khoán đóng cửa quý I/2024 ở mức 1.284,09 điểm, tăng 154,16 điểm (13,6%) so với cuối năm 2023. Ảnh tư liệu minh hoạ

Nền kinh tế khả quan khi 4 luật được áp dụng

Triển vọng thị trường thời gian sắp tới, bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Chuyên viên phân tích cao cấp vĩ mô và chiến lược PHS cho biết, nửa cuối năm 2024 là "thời điểm vàng" cho các doanh nghiệp trong nước bứt phá, khi các điều kiện kinh tế được cải thiện trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ bắt đầu quay trở lại chu kỳ tiền rẻ.

Trong bối cảnh đó cùng với việc 4 luật mới sẽ đi vào áp dụng, nhóm các doanh nghiệp bất động sản sẽ chứng kiến sự thanh lọc và bứt phá mạnh hơn trong nửa cuối năm, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán sôi nổi hơn trong 2024.

Bà Bùi Thị Quỳnh Nga dự báo, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tăng 18% trong năm 2024 tương ứng với P/E forward là 12,2. Đây là mức khá hấp dẫn và qua đây cũng dự đoán trong kịch bản tích cực, VN-INDEX có thể chạm 1.452 điểm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thể hiện sự chỉ đạo sát sao với quyết tâm nâng hạng thị trường. Đây là cơ sở cho sự phát triển trong dài hạn của TTCK bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế.

Ông Huỳnh Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), nhận định việc các luật mới có hiệu lực vào ngày 1/8 sắp tới trong ngắn hạn sẽ anh hưởng không lớn. Riêng đối với Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm sửa đổi, mang lại nhiều kỳ vọng tích cực cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng.

Tuy nhiên, những vấn đề trước mắt của nhóm doanh nghiệp này đang đối diện là tồn kho cao, sức cầu giảm và khó khăn trong việc huy động vốn để phát triển dự án.

Thị trường bất động sản đóng băng hai năm qua làm cho việc luân chuyển hàng tồn kho chậm, nhiều dự án chưa hoàn thiện do thiếu hụt nguồn vốn, và sức mua thị trường thấp do tâm lý chờ đợi giá nhà giảm hơn nữa của người dân và làm cho chi phí của các doanh nghiệp tăng cao. Do đó, khó có kỳ vọng đột biến về lợi nhuận của các doanh nghiệp này từ việc áp dụng các quy định mới.