Thị trường ngày 30 Tết không có biến động bất thường về giá

(TBTCO) - Báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Bộ Tài chính cho thấy, tình hình cung cầu thị trường ngày 30 Tết (ngày 21/1), ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường về giá, lượng người dân mua sắm cơ bản ổn định.

Giá rau củ, trái cây tăng nhẹ

Về tình hình thị trường ngày hôm nay, lượng mua sắm ngày 30 Tết không nhiều vì đây ngày thứ hai được nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán nên người dân đi mua sắm chuẩn bị cuối năm cũng đã ít hơn so với ngày đầu nghỉ Tết. Hoạt động mua sắm của người dân chủ yếu là ở một số mặt hàng phục vụ cúng Giao thừa và sáng mùng 1 như hoa quả tươi, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống.

Về cơ bản, giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định, một số mặt hàng tăng giá nhẹ tập trung ở các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như rau củ quả, trái cây, một số mặt hàng thủy hải sản,..

Thị trường ngày 30 Tết không có bất thường về giá.

Tại một số khu vực chợ truyền thống của Hà Nội, theo khảo sát của các cán bộ thị trường của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho thấy, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Như tại khu vực chợ Tía, Phú Xuyên, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú đa dạng, giá cả thị trường tương đối ổn định so với ngày thường, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Giá ổn định so với ngày 29 Tết. Một số mặt hàng có giá như sau: thịt bò bắp 290.000 đồng/kg, giò lụa 150.000 đồng/kg, cá chép 60.000 đồng/kg, phí trông giữ xe máy 5.000 đồng/lượt...

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 Tết, lượt khách đến các chợ tập trung vào buổi sáng tăng so với ngày trước, chủ yếu mua hoa, trái cây và giảm 20% so cùng kỳ năm trước. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đã giảm hẳn so ngày trước do nhiều tiểu thương đã ngưng kinh doanh nghỉ Tết.

Giá các mặt hàng thịt gia cầm tương đối ổn định, riêng mặt hàng thủy hải sản tăng do việc ngừng đánh bắt, trong khi giá các mặt hàng rau củ, trái cây đa số giảm do tiểu thương giảm giá để giải phóng hàng tồn.

Tại các chợ lẻ, do lượng hàng hóa tham gia thị trường của các đơn vị bình ổn khá dồi dào, cùng với các chương trình giảm giá được thực hiện đồng loạt từ ngày 25 âm lịch, nên giá một số mặt hàng thực phẩm như thịt gia cầm, trứng gia cầm, gạo, đường, các mặt hàng phục vụ Tết (bia, nước ngọt, bánh mứt) ổn định; các mặt hàng còn lại tăng nhưng mức tăng không đáng kể.

Tại Đà Nẵng, thị trường Tết hôm nay diễn biến sôi động và nhộn nhịp nhất do sức mua của người tiêu dùng lúc này tăng cao. Biến động mạnh nhất ở các mặt hàng trái cây và hoa cúng. Các mặt hàng khác nhìn chung khá ổn định và biến động nhẹ so với ngày hôm qua. Các siêu thị, chợ, hộ kinh doanh đẩy mạnh cung ứng hàng hóa ra thị trường nên đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường, chủng loại đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại Cần Thơ, ở các chợ truyền thống, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng từ 10-15% so với những ngày trước Tết, chủ yếu tăng ở một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: Rau củ quả, hàng thực phẩm công nghệ, nguyên nhân do nhu cầu tăng, người dân mua tích trữ phục vụ ngày Tết.

Các siêu thị đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn với Sở Công Thương nên giá cả các mặt hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn ổn định. Ngoài ra, các siêu thị, cửa hàng tiện ích còn đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ, rau củ quả, bánh mứt giá được khuyến mại giảm từ 10-20%. Nhu cầu mua sắm của người dân về các giỏ hàng, bia, nước ngọt tăng từ 10% - 20%, sức mua tăng từ 5% - 10%.

Nhiều siêu thị mở cửa phục vụ Tết sẽ không để thiếu hàng sốt giá

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Nhu cầu mua đồ cúng lễ tăng cao dịp Tết.

Đồng thời, tại các tỉnh, thành phố lớn một số siêu thị cửa hàng phục vụ xuyên Tết; đến khoảng trưa ngày mùng 1 một số cửa hàng cũng sẽ dần mở cửa đầu xuân để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ. Dịch vụ trông giữ xe, cửa hàng ăn uống, đồ lễ thắp hương thường tăng theo quy luật hàng năm do nhu cầu đầu năm đi lễ.

Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

Trên thực tế, do các hoạt động sản xuất, dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết đã được triển khai chủ động trước Tết, lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, hình thức mẫu mã đẹp, hàng hóa được tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân, nên giá cả những ngày cuối năm không biến động.

Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn. Một số siêu thị có kế hoạch mở cửa xuyên Tết nên đáp ứng được nguồn hàng cung cấp ra thị trường không bị gián đoạn, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, giảm mạnh hiện tượng đầu cơ tích trữ găm hàng trong dịp Tết tại các tỉnh thành phố lớn./.