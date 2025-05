Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất trong gần hai năm

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm do đồng rupee yếu và nguồn cung gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ảm đạm.

Các công nhân vận chuyển gạo tại khu chợ ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm do đồng rupee yếu và nguồn cung gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ảm đạm. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu tại những nước sản xuất gạo chủ chốt khác của châu Á vẫn tiếp tục trầm lắng.

Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 382-389 USD/tấn, giảm so với mức 384-391 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá từ 375-381 USD/tấn trong tuần này.

Một nhà giao dịch tại New Delhi thuộc một công ty thương mại toàn cầu cho biết giá xuất khẩu giảm do đồng rupee suy yếu. Trong khi đó, nhu cầu vẫn còn thấp.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng giá gạo toàn cầu, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, khó có khả năng giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, lượng gạo tồn kho lớn của Ấn Độ cùng với một vụ mùa bội thu tại châu Á sẽ hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào trong năm nay.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được báo giá trong khoảng 405-410 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 410 USD/tấn của tuần trước. Các thương nhân cho rằng sự sụt giảm này chủ yếu do biến động tỷ giá hối đoái, chứ không phải do nhu cầu đang ở mức tương đối thấp.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 397 USD/tấn phiên ngày 22/5, không thay đổi so với một tuần trước.

Tại Bangladesh, sản lượng gạo Aush đã giảm năm thứ tư liên tiếp xuống còn 2,7 triệu tấn, so với 2,9 triệu tấn của năm 2024, do thời tiết thất thường và diện tích gieo trồng bị thu hẹp. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự sụt giảm kéo dài này có thể gây ra những rủi ro an ninh lương thực dài hạn cho quốc gia.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá ngô và đậu tương kỳ hạn trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ) đã quay đầu giảm trong phiên 23/5, trước thềm kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm kéo dài tại Mỹ. Nguyên nhân chính được cho là do đề xuất bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Giá lúa mỳ cũng giảm khi lực mua chậm lại sau đợt tăng giá vào đầu tuần.

Cụ thể, giá đậu tương kỳ hạn đã kết thúc phiên giảm 7,25 xu xuống còn 10,6025 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn giảm 3,50 xu xuống 4,5950 USD/bushel, và giá lúa mỳ kỳ hạn giảm 2 xu xuống 5,4250 USD/bushel.

Thị trường cà phê thế giới

Giá cà phê tăng nhẹ trên cả hai sàn giao dịch sau khi chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê robusta giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 4.790 USD/tấn, tăng 0,06% (3 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; giá cà phê robusta giao tháng 9/2025 tăng 0,04% (2 USD/tấn) lên 4.786 USD/tấn.

Còn trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 cũng tăng nhẹ 0,07% so với phiên giao dịch trước, lên 361 xu/lb; giá cà phê arabica giao tháng 9/2025 tăng không đáng kể 0,01% lên 358,7 xu/lb (1lb = 0,45kg).

Tại Việt Nam, giá cà phê trong nước ngày 24/5 tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 122.000 - 122.500 đồng/kg./.