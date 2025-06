(TBTCO) - Dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch (Eco Retreat, hay còn gọi là Ecopark Long An, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đã được Sở Xây dựng tỉnh Long An cho phép huy động vốn giai đoạn 2. Tổng sổ vốn chủ đầu tư được phép huy động ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 không được vượt quá 6.180 tỷ đồng.