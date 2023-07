Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp bất động sản tìm cách kích cầu

(TBTCO) - Giao dịch bất động sản trầm lắng, khiến nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản phải ban hành các chính sách đặc biệt để kích cầu và thu hút môi giới nhằm gia tăng hiệu quả trong việc bán ra sản phẩm.

Chèo kéo môi giới, gia tăng lợi nhuận cho đại lý bán hàng

Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản (BĐS) quý II và 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) công bố, nửa đầu năm cũng là thời điểm doanh nghiệp (DN) đối mặt với nhiều thách thức lớn, với đa số đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, đơn hàng, tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, khó khăn trong việc giữ ổn định doanh thu và lợi nhuận, cũng như vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định của pháp luật.

Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023 nhiều khó khăn trong việc tìm hiếm đơn hàng. Ảnh minh họa.

Bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services (mã Chứng khoán DXS) cho biết, theo kết quả khảo sát mới đây của DXS - FERI đối với các cá nhân môi giới đang hoạt động tại các sàn môi giới BĐS cho thấy, có 71% môi giới cho biết sẽ tiếp tục bám trụ với nghề, 19% người được hỏi trả lời rằng hoạt động nghề môi giới BĐS song song với việc tìm thêm công việc khác để ổn định cuộc sống, 10% môi giới BĐS được hỏi trả lời rằng dự kiến chuyển sang ngành khác trong thời gian tới.

Xét về sức khỏe DN, nhóm ngành kinh doanh BĐS có tốc độ DN giải thể cao nhất (tăng 30,4% theo năm), nhưng lại có tốc độ về số lượng DN thành lập mới thấp nhất (61,4% theo năm). Tình hình này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường BĐS trong thời gian còn lại của năm, với một số xu hướng chính đáng chú ý được ghi nhận. Đó là việc số lượng môi giới trên thị trường giảm mạnh, với tỷ lệ giảm tính đến cuối tháng 6/2023 lên đến 60% - 70% so với thời điểm đầu năm 2023.

Đối với môi giới BĐS đã nghỉ việc, chuyển ngành, trong một khảo sát khác về ý định quay trở lại làm việc trong ngành BĐS với gần 480 mẫu, chỉ có 12% câu trả lời dự kiến trở lại trong năm 2023, 36% dự kiến trở lại khi thị trường hồi phục và đến 52% người được hỏi có câu trả lời rằng chưa có ý định trở lại ngành BĐS trong năm 2023.

‘‘Hệ quả từ thực tế này đã khiến nhiều chủ đầu tư phải ban hành các chính sách đặc biệt nhằm thu hút môi giới bán hàng như tăng phí môi giới, tăng thưởng nóng, mở rộng điều kiện nhận thưởng, tăng chi phí tiếp thị và chăm sóc khách hàng, chi thanh toán phí dịch vụ môi giới hàng tuần hoặc chỉ trong vòng 48 giờ sau đối chiếu giao dịch’’ - bà Liên chia sẻ.

Kích cầu để thu hút người mua

Trong khảo sát của DXS - FERI về các kênh đầu tư khách hàng ưu tiên lựa chọn trong nửa cuối năm 2023, BĐS, chứng khoán, vàng chiếm tỷ lệ lần lượt là 30% - 25% - 20% câu trả lời, 15% số người được hỏi chọn tiết kiệm là kênh đầu tư trong 6 tháng cuối năm và 5% lựa chọn hình thức đầu tư khác. Như vậy, BĐS vẫn có sức hút đặc biệt đối với hầu hết các nhà đầu tư (NĐT).

Bất động sản vẫn là kênh ưa thích hàng đầu của nhà đầu tư, đặc biệt là loại hình căn hộ. Ảnh: Đỗ Doãn

DXS - FERI cũng đã tiến hành khảo sát về lý do khách hàng chưa đưa ra quyết định mua BĐS. Kết quả, 34% cho biết đang chờ đợi giảm giá, chiết khấu sâu để "bắt đáy", 26% ngại vay ngân hàng do lãi suất cho vay còn đang neo ở mức cao, 15% lo về tính pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư, 13% đang chọn kênh đầu tư khác có lợi nhuận tốt hơn, 12% lý do khác.

Đối với khung giá căn hộ khách hàng quan tâm, DXS - FERI khảo sát được, 82% câu trả lời từ khách hàng lựa chọn căn hộ có giá dưới 2,5 tỷ đồng, 13% lựa chọn căn hộ từ 2,5 tỷ đồng - 3,5 tỷ đồng, chỉ có 5% lựa chọn khung giá trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả khảo sát này cho thấy sự lựa chọn của khách hàng đang chuyển dịch mạnh mẽ về khung giá sản phẩm BĐS đáp ứng nhu cầu ở thực, giá vừa tầm.

Từ những kết quả khảo sát trên, dự báo tình hình thị trường BĐS trong nửa cuối năm 2023, DXS - FERI cho rằng số đông NĐT vẫn sẽ duy trì trạng thái quan sát, không vội xuống tiền. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện nhu cầu mua “bắt đáy” BĐS, bởi nhu cầu ở thực luôn cao nhưng khả năng chi trả đang ở mức rất thấp, đồng thời xu hướng chuyển từ mua BĐS sang thuê BĐS cũng được ghi nhận…

‘‘Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giao dịch BĐS trầm lắng, giải pháp ứng phó bắt buộc với nhiều chủ đầu tư là phải có chính sách đẩy hàng ra càng nhanh càng tốt nhằm gia tăng giá trị sử dụng vốn như mở rộng hệ thống phân phối, liên kết đại lý, ứng trước chi phí cho đại lý làm thị trường; song song đó là giảm số tiền đặt cọc trên mỗi sản phẩm, chiết khấu lên đến 10% giá trị đặt cọc sớm, tăng thêm các chính sách ưu đãi như kéo giãn thời gian thanh toán, miễn phí quản lý, ưu đãi lãi suất lên đến 7 năm... để kích cầu’’ - bà Liên nói.