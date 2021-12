Thông quan 22.043 hồ sơ trực tuyến trên hệ thống một cửa quốc gia

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I:

(TBTCO) - Tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đã hoàn thành thông quan 22.043 hồ sơ lô hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống một cửa quốc gia, giúp tiết giảm rất nhiều thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống một cửa quốc gia. Ảnh: Phúc Nguyên

Theo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I thuộc Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), tại TP. Hải Phòng, tính đến nay, có 6 thủ tục hành chính kết nối trên hệ thống một cửa quốc gia.

Cụ thể gồm: thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, tiếp nhận; thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh; thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt; thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021, chi cục đã tiếp nhận 72.526 hồ sơ (22.043 hồ sơ trực tuyến, 50.369 hồ sơ trực tiếp, dịch vụ bưu chính) và giải quyết 72.440 hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Trung Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, việc triển khai thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia đã góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Doanh nghiệp không phải trực tiếp đến chi cục khai báo, chỉ cần đăng ký kiểm dịch rồi gửi lên hệ thống, cán bộ kiểm dịch thực vật trực tiếp tiếp nhận hồ sơ trên mạng nên rút ngắn được thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chi cục còn triển khai lấy ý kiến khách hàng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại chi cục đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên cổng một cửa quốc gia. Qua kết quả đánh giá, các tổ chức, cá nhân đều hài lòng khi đến thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại chi cục. Cụ thể, 100% khách hàng đánh giá là hài lòng và rất hài lòng về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên một cửa quốc gia, thời gian xử lý được rút ngắn hơn thời gian quy định.

Là công ty chuyên xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ, bông và thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục Kiểm dịch thực vật I, ông Nguyễn Hữu Hoàng - nhân viên phòng xuất nhập khẩu của Công ty Bee Logistics cho biết, trước đây khai báo hồ sơ phải mất 2 ngày mới hoàn thiện, nhưng từ khi thực hiện khai báo thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia đã tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp rất nhiều.

Doanh nghiệp chỉ khai báo trong 5 - 10 phút, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan chuyên ngành sẽ kiểm tra hàng hóa tại cảng, sau 24 giờ đã có thể thông quan. Doanh nghiệp không phải chờ đợi lâu, không phải đi lại nhiều.

Đặc biệt, hệ thống một cửa quốc gia càng thể hiện tính ưu việt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Trung Hà cho biết thêm, tính từ 13 đến 24/12, cảng Hải Phòng đã tiếp nhận và làm thủ tục thông quan khoảng 430 xe, với trên 9.133 tấn hoa quả tại các cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh gồm mít, thanh long, xoài...

"Trong mấy ngày gần đây mỗi ngày vẫn có khoảng 40 đến 50 container từ các cửa khẩu, trong đó có Lạng Sơn đưa qua cảng Hải Phòng để xuất khẩu đi đường biển. Khi các doanh nghiệp đưa xe hàng nông sản về, cán bộ, nhân viên của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I tạo mọi điều kiện trong làm thủ tục, giấy tờ để thông quan nhanh nhất cho các xe hàng, thậm chí trong một buổi sáng cấp ngay chứng thư cho chủ hàng để hàng hóa thông quan" - ông Hà chia sẻ.

Khuyến cáo thêm với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang Trung Quốc, ông Hà lưu ý các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm các quy định của nhà nhập khẩu như việc cấp và sử dụng mã số vùng trồng tốt, việc đóng gói, bao bì cũng phải chuẩn theo đơn đặt hàng.

"Quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải làm công tác phòng, chống đại dịch từ vùng trồng, lên đơn hàng, đưa xe đi đến cửa khẩu... mọi công việc, lái xe đều phải an toàn, không có dịch mới xuất khẩu thuận lợi" - ông Hà nhấn mạnh.