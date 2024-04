Thông tư 02 có thể hỗ trợ khách hàng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ như thế nào?

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (5/4). Mức giảm của các hợp đồng tăng so với phiên trước do áp lực bán gia tăng trong phiên ATC. Thanh khoản quay lại giảm so với phiên trước.