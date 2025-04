Thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm dạng sữa bột giả

Danh sách 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả kèm theo công văn số 1095/VPCQCSĐT- P3 ngày 22/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an): 1. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM 2. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES 3. Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold 4. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT 5. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD 6. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1 7. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L'' GRAND COLOSTRUM PEDIA+2 8. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus 9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum 10. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum 11. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H 12. Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3