Vụ gần 600 nhãn hiệu sữa giả: Lỏng lẻo từ công tác quản lý

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương): Giám sát chặt chẽ hoạt động lưu thông, phân phối các sản phẩm sữa Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa, thực phẩm lưu thông trên thị trường, ngăn chặn và xử lý triệt để các vi phạm, chúng tôi sẽ chỉ đạo sát sao các chi cục quản lý thị trường tại địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, phân phối các sản phẩm sữa, đặc biệt tại các kênh bán lẻ nhỏ lẻ, đại lý không chính thức, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Cùng với công tác kiểm tra thực địa, đơn vị sẽ tiếp tục thu thập phản ánh từ người tiêu dùng, đồng thời phối hợp liên ngành với ngành Y tế, ngành Nông nghiệp để thiết lập giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng sữa giả, sữa không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Bộ Công thương đang tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý lưu thông hàng hóa đối với mặt hàng sữa, tập trung vào việc nhận diện các lỗ hổng sau khâu phân phối. Từ đó, đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, và vi phạm an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin phản ánh về chất lượng sản phẩm Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định, phân công, phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền quản lý chuyên ngành an toàn thực phẩm của ngành công thương và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu lưu thông trên thị trường, trong đó có sữa, sản phẩm từ sữa, Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp rà soát, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình thị trường; thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành Công thương quản lý. Đồng thời, kiên quyết chuyển sang cơ quan tố tụng để xử lý các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm có hậu quả nghiêm trọng… Công khai thông tin các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm trên trang thông tin điện tử và các cơ quan báo chí truyền thông để người tiêu dùng biết. Đảm bảo các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên như phản ánh hiện trường trên hệ thống iHanoi, đường dây nóng về an toàn thực phẩm… để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung, có vi phạm về an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường Hà Nội.