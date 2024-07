Thu hồi, tiêu hủy Kem lột nhẹ Thanh Hiền không đạt tiêu chuẩn chất lượng

(TBTCO) - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi, dụ dỗ tham gia công việc kiếm tiền tại nhà. Mới đây, một nạn nhân đã trình báo công an vì bị chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng do sập bẫy bình chọn ca sỹ "Nghe nhạc Oline".