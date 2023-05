(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 5/5/2023), thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện đạt trên 578.030 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán pháp lệnh, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá, nhìn tổng thể số thu ngân sách 4 tháng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán, song đây là mức thu thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây.