Thu nội địa đạt khá nhờ chống thất thu hiệu quả

(TBTCO) - Đến hết quý I/2023, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách... nên số thu đạt khá so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu, sắc thuế tăng so với cùng kỳ Tổng cục Thuế đánh giá, quý I/2023, có 28/63 địa phương có tiến độ thu ngân sách đạt khá so với dự toán (đạt trên 28% dự toán); có 14/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (đạt từ 25 - 28% dự toán). Tuy nhiên, vẫn còn 21/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (đạt dưới 25% dự toán). Nếu tính tổng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số, cổ tức và lợi nhuận chênh lệch… có 22/63 địa phương có số thu đạt từ 28% trở lên; có 21/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (đạt từ 25 - 28%); 20/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 25%). Còn so với cùng kỳ, Tổng cục Thuế cho biết, có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng, trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước ước tăng 38,9%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 20,1%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 22,6%; thu từ hoạt động xổ số ước tăng 54,1%... Tuy nhiên, vẫn còn 9/20 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó: thu thuế bảo vệ môi trường ước bằng 41%; thu lệ phí trước bạ ước bằng 85,4%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 48,4%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 30,2%... Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ; trong đó số thu ngân sách trung ương đạt 224.027 tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, bằng 127,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt 202.895 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán, bằng 87,4% so với cùng kỳ. Có được kết quả quan trọng trên, ông Mai Xuân Thành cho rằng, toàn ngành đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số DN đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật. Song song với việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo tiến độ các dự án công nghệ thông tin đề ra. Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 15/3/2023 có 886.580 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,93%. Ngành Thuế đã hoàn thành việc kết nối, nộp thuế điện tử với 57 ngân hàng thương mại. Nhờ đó, đến ngày 15/3/2023 đã có là 879.069 DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ, đạt tỷ lệ 99,09%. Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, tạo tiền đề tăng thu ngân sách Để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế trong thời gian tới, quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Thuế rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn từng địa phương để giao nhiệm vụ thu phấn đấu năm 2023 cho các đơn vị quản lý thu đảm bảo sát với thực tế phát sinh. Đồng thời, cơ quan thuế địa phương chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế để hỗ trợ DN và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách khi Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, cơ quan thuế địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt cần chú trọng đến việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh, vai trò của ngành Thuế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đã tiếp nhận hơn 3,3 tỷ hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 15/3/2023, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý tổng số lượng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đạt hơn 3,3 tỷ hóa đơn (trong đó 860 triệu HĐĐT có mã và 2,5 tỷ HĐĐT không mã). Về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã có trên 10.000 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, vượt kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là 1.796.510 hóa đơn. Cùng đó, cơ quan thuế chú trọng các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh xử lý khoanh nợ, xóa nợ, để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung đánh giá; tổng kết triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1; tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công giai đoạn 2; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về HĐĐT; nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng... nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Ngoài ra, quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành giao toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách; tiếp tục bám sát quá trình Diễn đàn IF xây dựng Hiệp định đa phương triển khai giải pháp Trụ cột 1 (phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập của các công ty đa quốc gia có hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh tế số và kinh doanh trên nền tảng số). Đối với việc triển khai giải pháp Trụ cột 2 (nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD); theo đó, tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD để báo cáo bộ, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Văn Tuấn