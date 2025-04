(TBTCO) - Chiều 19/4, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra, động viên các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhân dân cả nước đang rất háo hức mong chờ cuộc diễu binh, diễu hành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP. HCM tổ chức sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4 tại TP. HCM.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể vào 8h sáng ngày 30/4. Phần diễu binh của các khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do TP. HCM đảm nhiệm.

Thủ tướng và các đại biểu đã tới động viên các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tập luyện tại sân bay quân sự Biên Hòa và động viên các lực lượng công an tập luyện tại Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành, các lực lượng tham gia bảo đảm, phục vụ những tình cảm thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Thủ tướng, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chương trình kỷ niệm cấp Quốc gia nằm trong chuỗi các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2025. Trong đó, hoạt động diễu binh, diễu hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Với ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm chính là hiện thân sức mạnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng Quân đội nhân dân anh hùng, Công an nhân dân anh hùng.

"Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ chính thức trong Lễ kỷ niệm vào đúng ngày 30/4. Được bước những bước đi hùng dũng, oai nghiêm trong ngày lễ lớn của đất nước là niềm vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề", Thủ tướng chia sẻ với các lực lượng.

Nhấn mạnh nhân dân cả nước đang rất háo hức mong chờ đến ngày được xem cuộc diễu binh, diễu hành chính thức, Thủ tướng tin tưởng rằng các lực lượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần làm nên thành công chung của lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sự tri ân với các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Chia sẻ với các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tập luyện tại sân bay Biên Hòa, Thủ tướng nhắc lại, cách đây một năm đã được chứng kiến các đồng chí diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - một cuộc diễu binh, diễu hành ấn tượng, làm bừng lên khí thế của Chiến thắng Điện Biên năm xưa.

Qua nghe báo cáo những kết quả tổ chức luyện tập, hợp luyện cụm, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, Thủ tướng xúc động khi được biết các đồng chí đã trải qua thời gian gần 5 tháng huấn luyện vô cùng vất vả, kiên trì và bền bỉ; thực hiện cuộc hành quân dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam bằng tàu hỏa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đồng chí đã vượt qua rất nhiều khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt; điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; cường độ huấn luyện rất cao; phải xa gia đình trong thời gian dài; nhất là đối với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ nữ thì khó khăn còn nhân lên gấp bội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng Công an đang tập luyện tại Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, các đồng chí luôn xác định tốt trách nhiệm của mình, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cuộc diễu binh, diễu hành này; đánh giá cao Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo tổ chức hiệu quả quá trình tuyển chọn, huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành và tiến hành tốt công tác bảo đảm, phục vụ; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn cho các thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành chặt chẽ, bảo đảm từ trên xuống dưới hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, hiệu quả, trong điều kiện số lượng lớn quân số, vũ khí trang bị, phương tiện được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Công tác truyền thông về sự kiện, về hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành cũng được chỉ đạo hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, Thủ tướng mong các đồng chí thực hiện tinh thần "năm nhất" sau đây: Chuẩn bị kỹ lưỡng nhất; tinh thần tốt nhất; động tác đẹp nhất; hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm hậu cần, phục vụ chu đáo nhất.

Với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Bộ Công an, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an trong việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025) đã giao.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý và gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện cho toàn lực lượng Công an nhân dân đã tích cực luyện tập với cường độ cao, với tinh thần "Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập".

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ nam đã rất vất vả, các chiến sĩ nữ lại càng gian nan, vất vả hơn nhiều lần. Nhưng với quyết tâm rất cao, các đồng chí đã "luyện bước đi, rèn ý chí, nghìn người như một", để lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng, thể hiện tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của người lính, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, Thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là vinh quang, vừa là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân anh hùng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Các đồng chí cần tập trung cao độ với tinh thần "Khẩn trương nhất; nghiêm túc nhất; quyết tâm cao nhất", đoàn kết, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương liên quan trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm bảo đảm đúng chương trình, kịch bản của Ban Chỉ đạo diễu binh Nhà nước. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tại Lễ kỷ niệm.

Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, cán bộ tham mưu, phục vụ; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.