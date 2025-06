(TBTCO) - Sáng 4/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời xác định, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2025 và trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tháng 5 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhiều rủi ro, bất định; các tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, thương mại trong năm 2025; xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều khu vực, cạnh tranh chiến lược gay gắt, leo thang; các vấn đề an ninh phi truyền thống, chiến tranh, xung đột ngày càng khó dự báo… ảnh hưởng tới tình hình kinh tế toàn cầu, nhất là các thị trường lớn và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; quyết liệt triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị; chuẩn bị kỹ tài liệu và tham gia kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, với việc trình Quốc hội 44 dự án luật, nghị quyết - số lượng nhiều nhất trong một kỳ họp; chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức chu đáo, trang trọng các ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, thời gian gấp, yêu cầu cao, tính chất phức tạp, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, trong đó ngày 2/6 tiêu thụ điện đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay song việc cung ứng điện vẫn đảm bảo; bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy; cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, trong đó Quốc hội, Chính phủ đã có các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc đang về đích; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được đẩy mạnh. Các dự án tồn đọng kéo dài, với tổng số vốn khoảng 240 tỷ USD và hơn 200.000 ha đất đang được giải quyết tích cực.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới, đặc biệt phân tích bối cảnh tình hình có gì mới, có gì khác; các khó khăn, thách thức.

Cho biết các tổ chức uy tín quốc tế, các nước, đối tác đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tuy đạt nhiều thành tựu quan trọng, song nền kinh tế còn những bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, như: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực khó khăn. Thị trường bất động sản chưa được cải thiện nhiều; thị trường vàng còn diễn biến phức tạp; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, không có xuất xứ, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp. Xuất khẩu được thúc đẩy, nhất là các thị trường lớn, truyền thống và thị trường mới, như Trung Quốc, Brazil, Nhật Bản, các sản phẩm mới, như thực phẩm Halal… song cần tiếp tục đẩy mạnh hơn. Thủ tục hành chính có nơi còn rườm rà. Trật tự an toàn xã hội, nhất là ma tuý, an ninh mạng còn nhiều thách thức.

Lưu ý các bộ, ngành, cơ quan nhận được đề xuất, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp phải giải quyết và trả lời rõ ràng, không trả lời chung chung, Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, phát ngôn trách nhiệm, chắc chắn, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đảm bảo thực hiện chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; triển khai "bộ tứ trụ cột"; đạt mục tiêu tăng trưởng; đồng thời phải hoàn thành các mục tiêu cả năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh công việc rất nhiều, yêu cầu cao, thời gian có hạn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ, nhất là các địa phương cần chủ động, năng động, sáng tạo tập trung hoàn thành các nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc rõ rệt

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 115 văn bản quy phạm pháp luật, 2.574 văn bản chỉ đạo, điều hành; chủ trì, tổ chức 1.025 hội nghị, cuộc họp, làm việc và đi công tác địa phương, cơ sở để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, trọng điểm. Nhiều chính sách, giải pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ đầu năm đã phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực, tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; là động lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 6 và thời gian tới.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 3,21% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục điều chỉnh giảm, nhất là lãi suất cho vay ngắn hạn. Thu ngân sách nhà nước năm tháng đạt gần 58% dự toán, tăng 24,5% so với cùng kỳ; chi ngân sách Nhà nước tăng 27,7%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đáp ứng nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thanh toán các khoản nợ đến hạn và chế độ, chính sách theo quy định.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tháng 5 tăng cao so với cùng kỳ, xuất khẩu tăng 14%, xuất siêu ước đạt 4,67 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc rõ rệt; ước giải ngân đến hết tháng 5 là 199.300 tỷ đồng, đạt 24,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 2,5% về tỷ lệ và 56.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 5 tháng tăng 8,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 9,7% so với cùng kỳ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 đạt 49,8 điểm. Ngành du lịch tăng trưởng tích cực; trong 5 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,2 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng; tổng vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đạt 18,4 tỷ USD, tăng 51,1%, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ…